Ngân hàng Nhà nước nói về nguyên tắc cấp phép nhập khẩu vàng

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III năm 2025 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức sáng 3-10, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Đào Xuân Tuấn cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232 về quản lý thị trường vàng, hiện NHNN đang tập trung khẩn trương xây dựng và sẽ sớm ban hành thông tư hướng dẫn để triển khai trên thực tế ngay khi Nghị định có hiệu lực vào ngày 10-10 tới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III năm 2025

Theo đó, một trong những vấn đề được thị trường và dư luận quan tâm là làm sao tăng cung vàng cho thị trường, đặc biệt là về cấp phép nhập khẩu và hạn mức. Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là mục tiêu chính, quan trọng trong chỉ đạo của Chính phủ mà NHNN phải triển khai.

Ông Tuấn khẳng định trong triển khai cấp phép sẽ coi trọng bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ cơ chế thị trường cũng như căn cứ điều hành chính sách tiền tệ của nhà nước.

"Chúng tôi khẳng định nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được công khai minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn; đồng thời xác lập các thông tin chính thống"- ông Tuấn nói. Ông cho biết vệc ban hành thông tư này cũng nhằm củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo thị trường vàng hoạt động tốt hơn.

Cũng tại họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết 9 tháng qua, giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh do bất ổn chính trị, xung đột quân sự và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Việc nhiều ngân hàng trung ương cùng các quỹ đầu tư mạnh tay mua vàng bổ sung dự trữ ngoại hối cũng góp phần đẩy giá tăng cao.

Trước diễn biến này, NHNN đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10-10-2025. Điểm mới quan trọng nhất là chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng, mở rộng đối tượng được sản xuất vàng miếng nếu đáp ứng điều kiện. Đồng thời, nghị định cũng mở rộng đối tượng được nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhằm tăng nguồn cung hợp pháp cho thị trường.

"Mục tiêu lớn nhất là tạo nguồn cung dồi dào, minh bạch và đa dạng lựa chọn cho người dân. Khi nhiều doanh nghiệp tham gia, thị trường sẽ giảm độc quyền, hạ chi phí và thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với thế giới"- ông Hà nói.

Nghị định 232 cũng nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý. Tất cả thông tin về nhập khẩu, sản xuất, phân phối vàng sẽ được công bố chính thức, hạn chế tình trạng tin đồn chi phối thị trường.