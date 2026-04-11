“Chuyến tàu ký ức” đưa sinh viên đến gần hơn với phim tài liệu

Ngày 10-4, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM đã tổ chức chương trình giao lưu với đoàn làm phim “Chuyến tàu ký ức” thu hút gần 200 sinh viên tham gia và thảo luận.

NSND Đào Bá Sơn cùng ê-kíp làm phim tham gia giao lưu cùng sinh viên

Sự kiện có sự góp mặt của NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn là nhân vật trung tâm của bộ phim, cùng ê-kíp thực hiện. Chương trình là cơ hội để sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với những người đứng sau tác phẩm, từ đó hiểu thêm về quá trình sáng tạo, tư duy làm nghề và những câu chuyện phía sau ống kính.

“Chuyến tàu ký ức” là bộ phim tài liệu tốt nghiệp của đạo diễn Nguyễn Định Tường, học viên lớp Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình khóa 5LT (2023 - 2025), Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Bộ phim được thực hiện như một lời tri ân của đạo diễn dành cho NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn - người thầy đã để lại dấu ấn sâu sắc trong hành trình nghệ thuật của nhiều thế hệ làm phim.

Các bạn sinh viên hào hứng đặt câu hỏi cho Đoàn làm phim

Tại chương trình, khán giả đã được theo dõi bộ phim tài liệu “Chuyến tàu ký ức” dài 45 phút và được trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi với đoàn làm phim. Tham gia giao lưu gồm đạo diễn Nguyễn Định Tường, dựng phim Đăng Phan, nhạc sĩ Đỗ Đại Tín, NSND Đào Bá Sơn và chị Nguyên Anh - con gái NSND Đào Bá Sơn.

Nhiều câu hỏi đã được sinh viên đặt ra xoay quanh quá trình hình thành ý tưởng, cách kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh tài liệu, những khó khăn khi ghi hình cũng như cách xử lý cảm xúc khi làm phim về một nhân vật có nhiều trải nghiệm và chiều sâu như NSND Đào Bá Sơn.

NSND Đào Bá Sơn đã mang đến nhiều chia sẻ chân thành về con đường làm nghề, về sự cô đơn của người nghệ sĩ và niềm tin cần phải giữ với nghệ thuật.

Một trong những câu nói nhận được nhiều sự đồng tình từ sinh viên là: “Làm nghệ thuật, hình như phải biết đi qua đêm dài một mình. Vì chỉ trong đêm, ta mới nghe được tiếng của chính mình”.

Chương trình giao lưu với đoàn làm phim “Chuyến tàu ký ức” thu hút gần 200 sinh viên

Khép lại chương trình, Ban Tổ chức đã trao thư cảm ơn và quà lưu niệm cho NSND Đào Bá Sơn cùng ê-kíp làm phim. Buổi giao lưu không chỉ mang đến cho sinh viên cơ hội hiểu thêm về điện ảnh tài liệu mà còn tiếp thêm động lực theo đuổi nghề báo chí, truyền thông và sáng tạo nghệ thuật.

TS. Triệu Thanh Lê - Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông Trường ĐH KHXH&NV TPHCM phát biểu gửi lời cảm ơn tới Đoàn phim











