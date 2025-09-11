Trong chuyến công tác tại Malta từ ngày 9 đến 10-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Du lịch Malta Ian Borg, Thứ trưởng Ngoại giao và Du lịch Christopher Cutajar, nhằm củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Du lịch Malta Ian Borg. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc gặp ngày 10-9, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Malta đã ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn song phương và đa phương, đặc biệt trong EU; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Malta và mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều kênh.

Malta sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu

Phó Thủ tướng Ian Borg đánh giá cao chuyến thăm, nhấn mạnh Malta coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong cả khuôn khổ song phương và quan hệ với EU, sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu, đồng thời mong Việt Nam hỗ trợ Malta trong quan hệ với ASEAN.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học – công nghệ, hàng hải; phối hợp nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn EU, vận động gỡ bỏ thẻ vàng IUU, tăng cường hợp tác biển như đào tạo thuyền viên, nghiên cứu đại dương, luật biển. Malta cũng khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, đề cao vai trò của UNCLOS 1982.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Du lịch Malta Ian Borg. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong buổi làm việc ngày 9-9, Thứ trưởng Hằng và Thứ trưởng Cutajar cùng đại diện Phòng Thương mại Malta thống nhất thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác, tạo khung pháp lý cho quan hệ lâu dài; tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả EVFTA, thúc đẩy phê chuẩn EVIPA. Malta bày tỏ sẵn sàng hợp tác đào tạo thủy thủ, phát triển du lịch và hàng hải với Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Malta đã hỗ trợ cộng đồng người Việt tại sở tại, đồng thời tham quan Trung tâm đào tạo hàng hải Maritime MT, đánh giá cao chương trình đào tạo và khẳng định sẽ thúc đẩy kết nối hợp tác với các trường, viện nghiên cứu hàng hải tại Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Du lịch Christopher Cutajar. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm Trung tâm đào tạo hàng hải Maritime MT. Ảnh: Bộ Ngoại giao