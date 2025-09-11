HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chuyến thăm đầu tiên của đại diện chính phủ Việt Nam tới Malta

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng là chuyến thăm đầu tiên của đại diện chính phủ Việt Nam tới Malta.

Trong chuyến công tác tại Malta từ ngày 9 đến 10-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Du lịch Malta Ian Borg, Thứ trưởng Ngoại giao và Du lịch Christopher Cutajar, nhằm củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm đầu tiên của đại diện chính phủ Việt Nam tới Malta- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Du lịch Malta Ian Borg. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc gặp ngày 10-9, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Malta đã ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn song phương và đa phương, đặc biệt trong EU; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Malta và mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều kênh.

Malta sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu

Phó Thủ tướng Ian Borg đánh giá cao chuyến thăm, nhấn mạnh Malta coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong cả khuôn khổ song phương và quan hệ với EU, sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu, đồng thời mong Việt Nam hỗ trợ Malta trong quan hệ với ASEAN.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học – công nghệ, hàng hải; phối hợp nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn EU, vận động gỡ bỏ thẻ vàng IUU, tăng cường hợp tác biển như đào tạo thuyền viên, nghiên cứu đại dương, luật biển. Malta cũng khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, đề cao vai trò của UNCLOS 1982.

Chuyến thăm đầu tiên của đại diện chính phủ Việt Nam tới Malta- Ảnh 3.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Du lịch Malta Ian Borg. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong buổi làm việc ngày 9-9, Thứ trưởng Hằng và Thứ trưởng Cutajar cùng đại diện Phòng Thương mại Malta thống nhất thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác, tạo khung pháp lý cho quan hệ lâu dài; tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả EVFTA, thúc đẩy phê chuẩn EVIPA. Malta bày tỏ sẵn sàng hợp tác đào tạo thủy thủ, phát triển du lịch và hàng hải với Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Malta đã hỗ trợ cộng đồng người Việt tại sở tại, đồng thời tham quan Trung tâm đào tạo hàng hải Maritime MT, đánh giá cao chương trình đào tạo và khẳng định sẽ thúc đẩy kết nối hợp tác với các trường, viện nghiên cứu hàng hải tại Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Chuyến thăm đầu tiên của đại diện chính phủ Việt Nam tới Malta- Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Du lịch Christopher Cutajar. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Chuyến thăm đầu tiên của đại diện chính phủ Việt Nam tới Malta- Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm Trung tâm đào tạo hàng hải Maritime MT. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Chuyến thăm đầu tiên của đại diện chính phủ Việt Nam tới Malta- Ảnh 6.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm Trung tâm đào tạo hàng hải Maritime MT. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tin liên quan

Hoan nghênh Việt Nam - Nhật Bản thiết lập cơ chế Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng

Hoan nghênh Việt Nam - Nhật Bản thiết lập cơ chế Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng

(NLĐO)- Sáng 28-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao dự Đại lễ 190 năm ngôi chùa Việt Nam tại Thái Lan

(NLĐO)- Từ ngày 14 đến 16-5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đi thăm, làm việc tại thủ đô Bangkok và tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm lớp học trên Biển Hồ

(NLĐO)- Sáng ngày 3-12, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, dẫn đầu đã đến thăm bà con gốc Việt và lớp học trên Biển Hồ tại làng nổi Kbal Tao, tỉnh Battambang, Campuchia

Bộ Ngoại giao thị trường châu Âu Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo