Chuyện thường ngày ở phường, xã: Truyền cảm hứng tại không gian công cộng

Việc chính quyền địa phương xếp toàn bộ chung cư thành một khu phố mang tới thuận lợi đáng kể cho người dân khi nơi đây khá đủ tiện ích về sinh hoạt, học tập, điểm vui chơi công cộng.

Mỗi tối, chị Hoàng Thị Hằng cùng 2 con gái nhỏ rời căn hộ xuống sân dạo mát hoặc tập thể dục. Điều này từ lâu trở thành một nhu cầu không thể thiếu, thân thuộc đến mức hễ hôm nào trời mưa hay có việc đột xuất không dẫn nhau đi được là thấy như bị "đánh cắp" thời gian quý báu. Tại đây, bên cạnh rèn luyện sức khỏe, mẹ con chị còn trò chuyện hoặc tham gia vài trò chơi nho nhỏ tạo tương tác, tăng gắn kết cùng những hàng xóm thân thiện.

Thứ sáu vừa rồi là một ngày như thế, nhưng theo chị Hằng, điều đặc biệt đã xuất hiện với "nàng công chúa thứ hai". Bé gái 5 tuổi thay vì "bám đuôi mẹ", nhảy nhót vui chơi với bạn bè thì tập trung chú ý vào Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên chung cư. Có lẽ vì ở lớp mầm non bé được các cô dạy và có sự liên tưởng khá nhạy nên ngắm nhìn những ảnh tư liệu với ánh mắt vừa tò mò vừa say sưa.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại chung cư là địa điểm thu hút các phụ huynh, trẻ nhỏ mỗi ngày

"Thấy bé chú ý, tôi nhanh chóng đồng điệu, đến bên cạnh đọc cho bé nghe những chú thích, kể chuyện và giải đáp thêm những điều bé tò mò. Hai mẹ con đã có một buổi tối ấn tượng, tôi vừa ôn lại lịch sử, truyền dạy kiến thức còn bé thì tiếp nhận lời mẹ một cách say sưa" - chị Hằng kể và khẳng định con gái chị đã cán mốc một giai đoạn trưởng thành mới.

Theo tìm hiểu, cách tạo không gian thư giãn và cung cấp tri thức trong khu vực công cộng cho người dân này không phải "độc quyền sáng kiến" của khu phố 2, bởi cách đó không xa, trên đường Lê Văn Khương từ lâu đã có hình thức như vậy. Theo đó, cùng với bảng tên như mọi con đường, trên vỉa hè thoáng đãng nơi đây còn xuất hiện trụ đá hoa cương với kích thước hai người ôm không xuể, trên đó ghi khái quát các thông tin về tiểu sử, thành tích của nhà cách mạng mà con đường mang tên. Ghi nhận cho thấy mỗi ngày có không ít học sinh hoặc người ở địa phương khác chú ý, đọc và hào hứng với kiến thức mà trụ đá xinh xắn đó cung cấp.

Đó là những cách tương tác truyền cảm hứng tích cực vừa giản dị, không ồn ào nhưng thân thiện, hữu ích giữa các đơn vị chức năng với người dân địa phương…