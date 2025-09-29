HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành sau năm 2030

Dương Ngọc

(NLĐO) - Cục Hàng không vừa trình Bộ Xây dựng phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sang khai thác tại sân bay Long Thành từ năm 2030.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa trình phương án phân chia khai thác giữa hai Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành giai đoạn 2025-2030, theo nguyên tắc từng bước, gắn với tiến độ hạ tầng và nhu cầu của thị trường.

Một nguyên tắc quan trọng là các đường bay quốc tế mới hoặc các chuyến tăng tần suất đến TP HCM của cả hãng mới lẫn hãng đang hoạt động tại Tân Sơn Nhất sẽ không được cấp phép tại Tân Sơn Nhất, mà phải khai thác tại Long Thành. Các hãng hàng không có nhu cầu chủ động cũng có thể đăng ký chuyển đổi. Tân Sơn Nhất trong giai đoạn tới sẽ dần đảm nhiệm vai trò bổ trợ và dự phòng, trong khi Long Thành được định hướng trở thành trung tâm hàng không quốc tế của phía Nam.

5 bước chuyển đổi từ 2026 đến 2030

Bước 1 (6-2026 đến 24-10-2026): Long Thành chính thức đi vào khai thác giai đoạn đầu. Cục HKVN khuyến khích các hãng, đặc biệt là hãng Việt Nam, chuyển các đường bay dài đi/đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương sang Long Thành.

Toàn bộ các đường bay quốc tế mới, chuyến bay tăng chuyến đến TP HCM, cũng như các chuyến thương mại quốc tế không thường lệ và thuê chuyến sẽ khai thác tại Long Thành. Trong khi đó, các đường bay quốc tế hiện hữu tại Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục vận hành, nhưng không được cấp phép mới.

Bước 2 (25-10-2026 đến 27-3-2027): Phạm vi chuyển đổi được mở rộng. Long Thành tiếp nhận toàn bộ các đường bay quốc tế đi/đến châu Âu, Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Trung Đông, Nam Á, Trung Á. Các đường bay mới, chuyến tăng tần suất, thuê chuyến và bay không thường lệ đều phải về Long Thành. Tân Sơn Nhất chỉ còn duy trì một số tuyến quốc tế hiện hữu chưa chuyển đổi.

Bước 3 (28-3-2027 đến 30-10-2027): Toàn bộ các đường bay đi/đến Đông Bắc Á cũng chuyển sang Long Thành. Cộng với những tuyến đã điều chuyển trước đó, Long Thành gần như trở thành trung tâm chính cho hoạt động bay quốc tế của khu vực. Tân Sơn Nhất chỉ còn một số đường bay quốc tế duy trì tạm thời.

Bước 4 (31-10-2027 đến 25-3-2028): Long Thành tiếp nhận thêm toàn bộ các chuyến bay quốc tế đi/đến Đông Nam Á và các khu vực khác, ngoại trừ các chuyến ngắn dưới 1.000 km. Như vậy, Long Thành gần như khai thác toàn bộ mạng quốc tế, còn Tân Sơn Nhất chỉ duy trì các chuyến thường lệ dưới 1.000 km và một số chuyến thuê chuyến, đặc thù.

Bước 5 (từ 25-3-2028 đến hết 2030): Long Thành trở thành cảng quốc tế trung tâm phía Nam, tiếp nhận toàn bộ các đường bay quốc tế. Tân Sơn Nhất chỉ còn khai thác một số chuyến ngắn dưới 1.000 km của hãng hàng không trong nước và các chuyến bay thuê chuyến đặc thù.

Sau 2030: Long Thành thành trung tâm hàng không quốc tế

Sau năm 2030, khi hạ tầng giao thông kết nối vùng hoàn thiện, sân bay Long Thành sẽ trở thành trung tâm hàng không quốc tế, tích hợp đô thị sân bay, khu thương mại tự do và mạng lưới cao tốc, metro, tương tự mô hình Singapore hay Amsterdam.

Theo đó, toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ được chuyển sang khai thác tại Long Thành, nhằm hình thành trung tâm vận tải hàng không trung chuyển quốc tế của TP HCM. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ phục vụ các chuyến bay nội địa, quốc tế không thường lệ và thuê chuyến.

Cục HKVN sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị phương án phân chia khai thác Tân Sơn Nhất - Long Thành phù hợp với tiến độ hoàn thành hạ tầng kết nối và khả năng phát triển tích hợp đô thị sân bay, trung tâm logistics, khu thương mại tự do cùng CHKQT Long Thành.

Phân chia khai thác theo 2 giai đoạn chính

Để triển khai lộ trình này, Cục Hàng không đề xuất Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan áp dụng phương án phân chia khai thác theo 2 giai đoạn chính (2025-2030 và sau 2030), với nguyên tắc linh hoạt. Nhà nước sẽ điều phối và phân định tỉ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng, đồng thời điều chỉnh định kỳ.

Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng giao thông kết nối (đường bộ, đường sắt) giữa Long Thành, TP HCM và các địa phương khác, bảo đảm khai thác đồng bộ.

Tổ chức đánh giá, điều phối tỉ lệ khai thác phù hợp với tiến độ hạ tầng, tránh tình trạng quá tải hoặc chồng chéo.

Bảo lưu slot lịch sử cho hãng hàng không khi chuyển đổi từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Có cơ chế hỗ trợ về giá, phí để các hãng thuận lợi trong quá trình chuyển đổi.

Với lộ trình này, từ giữa năm 2026, Long Thành sẽ lần lượt tiếp quản phần lớn mạng bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất, trước khi trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Việt Nam sau năm 2030.

