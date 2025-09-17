HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu xử lý phương án khai thác sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về phương án khai thác 2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Long Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8796/VPCP-CN ngày 17-9 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, báo chí ngày 11-9 có bài viết về phương án khai thác hợp lý giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành với tiêu đề "Chưa chốt phương án dời toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành".

Trong bài viết, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, khẳng định sân bay Long Thành được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển của Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 và đưa vào vận hành giữa năm 2026.

Theo ông Dũng, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, cần có kịch bản chuyển tiếp rõ ràng, đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, thương mại; đồng thời, bảo đảm sự phối hợp vận hành song song với sân bay Tân Sơn Nhất, tránh đứt gãy hoạt động hàng không.

Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam vẫn chưa chốt phương án cuối cùng, mà tiếp tục lắng nghe ý kiến đa chiều từ chuyên gia đến hành khách.

KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên về quy hoạch đô thị, cho rằng sân bay Long Thành cần được khai thác theo lộ trình ba bước.

Giai đoạn đầu, khi hạ tầng kết nối vùng và các tuyến metro chưa hoàn thiện, sân bay chỉ nên chia sẻ một phần áp lực với Tân Sơn Nhất, đồng thời tập trung phát triển vận tải hàng hóa.

Giai đoạn hai, sau khi hoàn thành hệ thống giao thông và đô thị sân bay, có thể chuyển thêm các tuyến bay quốc tế.

Bước cuối cùng, Long Thành sẽ trở thành sân bay hàng đầu Đông Nam Á, tích hợp với đô thị sân bay, khu thương mại tự do và mạng lưới cao tốc, metro - tương tự mô hình Singapore hay Amsterdam.

"Không nên trao trách nhiệm quá sức cho Long Thành ngay từ đầu. Cần vừa làm vừa điều chỉnh để vừa thuận tiện cho hành khách, vừa hiệu quả về kinh tế" - ông Sơn nêu.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 27-9-2025.

