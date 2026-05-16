Quốc tế

Chuyện về nữ tỉ phú Trung Quốc ngồi giữa Tim Cook và Elon Musk trong quốc yến

Tường Như

(NLĐO) - Từ cô công nhân bỏ học năm 15 tuổi, nữ tỉ phú Zhou Qunfei gây chú ý tại quốc yến Trung - Mỹ khi ngồi giữa hai tên tuổi lừng lẫy Elon Musk và Tim Cook.

Trong số các doanh nhân xuất hiện tại quốc yến do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì để tiếp đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 14-5, bà Zhou Qunfei (Chu Quần Phi) – nữ tỉ phú chủ tịch tập đoàn sản xuất kính màn hình Lens Technology – là một trong những gương mặt gây chú ý.

Nổi bật giữa giới lãnh đạo công nghệ

Theo hình ảnh do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng và trên các báo đài Trung Quốc khác, bà Zhou được xếp ngồi ở vị trí đặc biệt thuận lợi, giữa hai lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ là Tim Cook của Apple và Elon Musk của Tesla. 

Đây đều là những khách hàng quan trọng của doanh nghiệp do bà điều hành.

Theo tờ South China Morning Post, bên cạnh bà Zhou, quốc yến còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn Trung Quốc như chủ tịch Hisense Jia Shaoqian, chủ tịch Wanxiang Group Lu Weiding, chủ tịch Fuyao Glass Cao Hui, chủ tịch Air China Liu Tiexiang, chủ tịch Comac He Dongfeng, chủ tịch Lenovo Yang Yuanqing, nhà sáng lập Xiaomi Lei Jun, chủ tịch Haier Zhou Yunjie và CEO ByteDance Liang Rubo.

Zhou Qunfei: Từ công nhân nghèo đến “nữ hoàng kính” Trung Quốc - Ảnh 1.

Nữ tỉ phú Zhou Qunfei (giữa) tại quốc yến Trung - Mỹ, ngồi cạnh nhà điều hành Apple Tim Cook và nhà sáng lập Tesla Elon Musk. Ảnh: SCMP

Việc bà Zhou xuất hiện nổi bật tại sự kiện ngoại giao cấp cao phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Lens Technology trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. 

Công ty này là nhà cung cấp linh kiện kính và màn hình cảm ứng cho nhiều tập đoàn lớn, đặc biệt là Apple, Samsung và Tesla.

Tuổi thơ khốn khó

Ít ai ngờ rằng người phụ nữ nay ngồi giữa những nhân vật quyền lực của giới công nghệ toàn cầu từng xuất thân từ một gia đình nghèo ở tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc.

Sinh năm 1970 trong một ngôi làng nhỏ, Zhou sớm trải qua nhiều biến cố. Mẹ bà qua đời khi bà mới 5 tuổi, còn cha bị mất một ngón tay và suy giảm thị lực nghiêm trọng sau tai nạn lao động. 

Hoàn cảnh khó khăn buộc Zhou nghỉ học từ năm 15 tuổi để rời quê đến Thâm Quyến tìm việc trong các nhà máy.

Tại Thâm Quyến, bà Zhou làm việc trong một nhà máy sản xuất kính, song không từ bỏ việc học. Sau những ca làm kéo dài tới 16-18 giờ mỗi ngày, bà tiếp tục theo học các lớp buổi tối về kế toán, kinh doanh và công nghệ để tích lũy kiến thức.

Năm 1993, ở tuổi 23, Zhou dùng khoản tiền tiết kiệm cùng vài người thân mở một xưởng nhỏ trong căn nhà thuê tại quận Bảo An, chuyên in lụa lên mặt kính đồng hồ. 

Khởi đầu với quy mô nhỏ, công việc kinh doanh dần mở rộng và đặt nền móng cho sự ra đời của Lens Technology khoảng một thập niên sau.

Bước ngoặt lớn và nữ tỉ phú tự thân

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2003. Khi vẫn chủ yếu sản xuất kính đồng hồ, bà Zhou bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Motorola đề nghị phát triển màn hình kính cho mẫu điện thoại Razr V3 – trong bối cảnh phần lớn điện thoại khi đó còn sử dụng màn hình nhựa.


Đơn hàng này nhanh chóng mở ra cho bà cơ hội hợp tác với hàng loạt hãng điện thoại lớn như HTC, Nokia và Samsung. 

Tuy nhiên, cú hích quan trọng nhất đến vào năm 2007 khi Apple trình làng iPhone với màn hình cảm ứng bằng kính – thay đổi tiêu chuẩn của ngành điện thoại thông minh.

Apple đã chọn Lens Technology làm một trong những nhà cung ứng, giúp công ty của bà Zhou nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kính màn hình tại Trung Quốc. Thành công này cũng đưa bà gia nhập hàng ngũ nữ tỉ phú tự thân giàu nhất thế giới.

Theo Forbes, bà Zhou Qunfei hiện sở hữu khối tài sản khoảng 11 tỉ USD và nằm trong top 5 phụ nữ tự thân giàu nhất toàn cầu năm 2025.

Động lực từ "không có gì trong tay"

Dù rất giàu có nhưng nữ doanh nhân vẫn giữ phong cách khá kín tiếng. Theo nhiều mô tả của truyền thông Trung Quốc, bà Zhou Qunfei thường xuyên có mặt tại nhà máy, trực tiếp kiểm tra quy trình sản xuất, thử nhiệt độ nước hoặc thậm chí tự vận hành máy móc cùng công nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, bà Zhou từng nói động lực của bà khác với nhiều người vì "không có gì trong tay", điều duy nhất bà mong muốn là thay đổi số phận bằng chính nỗ lực của bản thân.

