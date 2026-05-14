Quốc tế

Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump

Thu Hương

(NLĐO) - Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu.

Tại bữa tiệc chiêu đãi Tổng thống Donald Trump và đoàn đại biểu Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những chia sẻ sâu sắc về tương quan giữa hai cường quốc. 

Theo kênh Fox News, ông Tập Cận Bình cho rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu thông qua thông dịch viên: "Cả Trung Quốc và Mỹ đều được lợi từ việc hợp tác và sẽ chịu tổn thất nếu đối đầu. Hai nước nên là đối tác thay vì đối thủ". 

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết thêm ông và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí xây dựng một mối quan hệ ổn định chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình: "Quan hệ Trung - Mỹ quan trọng nhất thế giới" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: AP.

Trước bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của mối quan hệ này không chỉ gói gọn trong phạm vi hai quốc gia. 

"Quan hệ Trung - Mỹ liên quan đến phúc lợi của hơn 1,7 tỉ người dân ở cả hai nước và ảnh hưởng đến lợi ích của hơn 8 tỉ người trên thế giới" - Fox News trích dẫn lời ông Tập Cận Bình. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi hai phía cần gánh vác trách nhiệm lịch sử để điều khiển "con tàu khổng lồ" Trung - Mỹ đi đúng hướng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Trước khi kết thúc phần phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nâng ly chúc mừng cho tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước và sức khỏe của Tổng thống Donald Trump cùng các đại biểu có mặt.

Chủ tịch Tập Cận Bình: "Quan hệ Trung - Mỹ quan trọng nhất thế giới" - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Ảnh: AP.

Thực đơn cầu kỳ

Bên cạnh những nội dung thảo luận chính trị, thông tin về thực đơn bữa tiệc cũng được truyền thông quan tâm.

Theo mô tả từ NBC News, thực đơn tại đại tiệc ở thủ đô Bắc Kinh được chuẩn bị cầu kỳ với sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Trung Hoa và quốc tế.

Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống.

Bữa tiệc kết thúc với các món tráng miệng như bánh tiramisu, trái cây và kem.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

(NLĐO) – Hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ kỳ vọng năm 2026 sẽ mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

Tiết lộ quan trọng của ngoại trưởng Mỹ khi trên đường đến Trung Quốc

(NLĐO) - Chính quyền ông Donald Trump sẽ thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế các hành động của Iran ở vịnh Ba Tư.

Dàn tỉ phú tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đã mời một số CEO từ những công ty lớn nhất nước Mỹ như Tesla, Apple và Boeing tháp tùng trong chuyến thăm Trung Quốc.

Donald Trump Tập Cận Bình Mỹ Trung Quốc
