Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump

Tại bữa tiệc chiêu đãi Tổng thống Donald Trump và đoàn đại biểu Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những chia sẻ sâu sắc về tương quan giữa hai cường quốc.
Theo kênh Fox News, ông Tập Cận Bình cho rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu thông qua thông dịch viên: "Cả Trung Quốc và Mỹ đều được lợi từ việc hợp tác và sẽ chịu tổn thất nếu đối đầu. Hai nước nên là đối tác thay vì đối thủ".
Ông Tập Cận Bình cũng cho biết thêm ông và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí xây dựng một mối quan hệ ổn định chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho thế giới.
Trước bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của mối quan hệ này không chỉ gói gọn trong phạm vi hai quốc gia.
"Quan hệ Trung - Mỹ liên quan đến phúc lợi của hơn 1,7 tỉ người dân ở cả hai nước và ảnh hưởng đến lợi ích của hơn 8 tỉ người trên thế giới" - Fox News trích dẫn lời ông Tập Cận Bình.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi hai phía cần gánh vác trách nhiệm lịch sử để điều khiển "con tàu khổng lồ" Trung - Mỹ đi đúng hướng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.
Trước khi kết thúc phần phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nâng ly chúc mừng cho tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước và sức khỏe của Tổng thống Donald Trump cùng các đại biểu có mặt.
Thực đơn cầu kỳ
Bên cạnh những nội dung thảo luận chính trị, thông tin về thực đơn bữa tiệc cũng được truyền thông quan tâm.
Theo mô tả từ NBC News, thực đơn tại đại tiệc ở thủ đô Bắc Kinh được chuẩn bị cầu kỳ với sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Trung Hoa và quốc tế.
Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống.
Bữa tiệc kết thúc với các món tráng miệng như bánh tiramisu, trái cây và kem.
