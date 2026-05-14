Quốc tế

Chuyện bất ngờ của phái đoàn “ngàn tỉ đô” theo ông Donald Trump đến Trung Quốc

Huệ Bình

(NLĐO) – Dừng chân tại bang Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ khi mời CEO Nvidia Jensen Huang lên chuyên cơ tới Bắc Kinh - Trung Quốc.

Chiều tối 12-5 (theo giờ Mỹ), chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Ted Stevens Anchorage tại bang Alaska để tiếp nhiên liệu, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục hành trình tới Bắc Kinh cho cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Từ lâu, Alaska đã đóng vai trò là điểm dừng chiến lược quan trọng trong các chuyến công du của tổng thống Mỹ giữa lục địa Mỹ và châu Á.

Trong chặng dừng chân này, chuyên cơ đón thêm nhân vật đáng chú ý là CEO Nvidia Jensen Huang.

Phái đoàn “ngàn tỉ đô” của Tổng thống Donald Trump tiến vào Bắc Kinh - Ảnh 1.

Chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ted Stevens Anchorage tại bang Alaska chiều tối 12-5 (theo giờ Mỹ). Ảnh: KTUU

Theo các phóng viên tháp tùng, ông Jensen Huang đã lên máy bay ngay tại Anchorage sau khi chuyên cơ hạ cánh lúc 5 giờ 15 phút ngày 12-5.

Trước đó, danh sách 16 lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng được Nhà Trắng công bố vào ngày 11-5 hoàn toàn không có tên ông Huang, làm dấy lên nhiều đồn đoán tại Thung lũng Silicon và Washington.

Tuy nhiên, sau khi biết tin về việc ông Huang vắng mặt, chính Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp gọi điện cho ông vào sáng 12-5 để đưa ra lời mời vào phút chót. Ngay lập tức, CEO Nvidia đã bay tới Alaska để kịp lên chuyên cơ.

Trên mạng xã hội, ông Donald Trump gọi ông là "Jensen Huang vĩ đại" (the Great Jensen Huang) và bày tỏ sự vinh dự khi có ông cùng tham gia đoàn công du gồm các "ông lớn" khác như Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Larry Fink (BlackRock), Kelly Ortberg (Boeing) và Stephen Schwarzman (Blackstone).

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình "mở cửa" Trung Quốc "để những người tài giỏi này có thể phát huy hết khả năng của mình".

Đi cùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến đi này còn có bình luận viên - người dẫn chương trình Sean Hannity.

Phái đoàn “ngàn tỉ đô” của Tổng thống Donald Trump tiến vào Bắc Kinh - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng tỉ phú Elon Musk của Tesla và Jensen Huang của Nvidia được đón tiếp tại sân bay Bắc Kinh khi tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc. Ảnh: AP

Phái đoàn “ngàn tỉ đô” của Tổng thống Donald Trump tiến vào Bắc Kinh - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Elon Musk dường như đã hàn gắn những bất đồng gay gắt từng gây xôn xao dư luận. Ảnh: AP

Theo đài KTUU, dù có sự hiện diện của phái đoàn cấp cao, chặng dừng này không có sự kiện công khai nào được tổ chức.

Tổng thống Donald Trump cũng không rời máy bay hay gặp gỡ Thống đốc bang Alaska Mike Dunleavy cùng các quan chức chính quyền địa phương như trong một số lần dừng chân trước đây.

Chuyên cơ Air Force One cất cánh lúc 6 giờ 48 phút tối cùng ngày.

Vào rạng sáng 13-5 (theo giờ Alaska – Mỹ, tức 19 giờ 50 phút ngày 13-5 theo giờ Bắc Kinh – Trung Quốc), chuyên cơ Air Force One chính thức hạ cánh xuống thủ đô Bắc Kinh.

Phía Trung Quốc đã dành cho Tổng thống Donald Trump nghi thức đón tiếp đầy trang trọng, trải thảm đỏ chào đón nhà lãnh đạo Mỹ ngay khi ông đặt chân đến thủ đô.

Trọng tâm của chuyến thăm bắt đầu vào ngày 15-4 với các chương trình nghị sự dày đặc. Hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm song phương, đi thăm Đàn Tế Trời – nơi các hoàng đế Trung Quốc cầu nguyện cho mùa màng bội thu – và cùng tham dự một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm là việc CEO Nvidia sẽ vận động chính phủ hai nước cho phép Nvidia bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) cho Trung Quốc - một chủ đề vốn gây nhiều tranh cãi tại Washington vì lý do an ninh quốc gia.

Dàn tỉ phú tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc
(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đã mời một số CEO từ những công ty lớn nhất nước Mỹ như Tesla, Apple và Boeing tháp tùng trong chuyến thăm Trung Quốc.

Tiết lộ quan trọng của ngoại trưởng Mỹ khi trên đường đến Trung Quốc

(NLĐO) - Chính quyền ông Donald Trump sẽ thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế các hành động của Iran ở vịnh Ba Tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh

(NLĐO) - Chiều tối 13-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

