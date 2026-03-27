Chuyện xúc động sau chuyến thiện nguyện vùng cao

Cách đây hơn 1 tháng, Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chuyến thiện nguyện đến với người dân xã Lìa, tỉnh Quảng Trị.

Vượt qua khó khăn về địa lý, đoàn mang theo các máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ đến từ hầu hết các chuyên khoa, với mục tiêu khám, sàng lọc, tư vấn và điều trị cho người dân.

Giữa dòng người đến khám, bà Hồ Thị Xưn (52 tuổi) lặng lẽ ngồi chờ. Những cơn mệt mỏi kéo dài, đặc biệt khi gắng sức, đã theo bà suốt nhiều năm. Nhưng vì điều kiện khó khăn và khoảng cách địa lý, bà chưa từng được kiểm tra chuyên sâu.

Nụ cười của bà Hồ Thị Xưn sau khi được các y bác sĩ tham gia chuyến thiện nguyện thực hiện can thiệp tim mạch

Đến khi thăm khám, đặt ống nghe lên ngực và nhìn vào màn hình siêu âm, các bác sĩ phát hiện bà Xưn bị thông liên nhĩ - một bệnh tim bẩm sinh phổ biến. Các bác sĩ nhận định nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành tăng áp lực động mạch phổi, suy tim nặng, thậm chí đảo chiều dòng máu (đảo shunt) có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Nghe các bác sĩ chỉ ra căn bệnh mình gặp phải, bà Xưn lần đầu tiên hiểu được nguyên nhân của những cơn khó thở, mệt mỏi mà mình phải chịu đựng lâu nay. Bà thở dài nặng trĩu, trong khi các bác sĩ tham gia chẩn đoán bệnh cũng đầy trăn trở.

Sau chuyến thiện nguyện ấy, không chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán, các bác sĩ đã kiên trì tư vấn, hướng dẫn, động viên và hỗ trợ để bà Xưn được nhập viện điều trị.

Ngày 23-3, bà Xưn quyết định khăn gói, vượt cả trăm cây số đến nhập viện tại Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bà được các y bác sĩ thăm khám để đánh giá một cách chính xác về giải phẫu của lỗ thông.

Bà Xưn bị chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát kích thước khoảng 22mm - tăng áp phổi - suy tim phải và được chỉ định can thiệp "đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ".

Ba ngày sau, bà Xưn được chính những bác sĩ trong đoàn thiện nguyện ngày nào trực tiếp thực hiện can thiệp tim mạch.

Nhờ sự phát triển của kỹ thuật tim mạch can thiệp cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, ca can thiệp diễn ra thành công. Lỗ thông được bít hoàn toàn bằng dụng cụ (ASD 26mm). Sau 2 giờ can thiệp, bà Xưn đã tỉnh táo và có thể trò chuyện bình thường.

Cầm tay bác sĩ, chồng bà Xưn chia sẻ lâu nay thấy vợ mệt mỏi, khó thở, nhưng do đường sá xa xôi, gia cảnh khó khăn nên không thể đi thăm khám chuyên sâu. "May mắn các bác sĩ đến khám, phát hiện ra bệnh và hỗ trợ vợ tôi về bệnh viện điều trị. Giờ nhìn vợ khỏe mạnh, tôi mừng lắm, thật tâm cảm ơn các bác sĩ rất nhiều" - ông bày tỏ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí thuốc cho bà Xưn. Sau 6 tháng, bà sẽ được siêu âm tim kiểm tra, nếu ổn định thì chị không cần phải dùng thuốc và trở lại cuộc sống bình thường.