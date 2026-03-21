Sức khỏe

Phẫu thuật lấy lại ánh sáng cho cụ bà 104 tuổi

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau phẫu thuật, mắt cụ bà 104 tuổi phục hồi tốt, thị lực cải thiện rõ rệt và bệnh nhân có thể tự đi lại, sinh hoạt thuận lợi

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật thành công cho một cụ bà 104 tuổi ngụ tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị bị đục thủy tinh thể. Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất trong các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể được điều trị tại bệnh viện.

Theo người nhà, thị lực của cụ bà giảm sút từ nhiều năm nay. Khoảng 6 tháng gần đây, thị lực giảm nhiều, đặc biệt mắt phải gần như mù hẳn, gây khó khăn trong sinh hoạt và đi lại hằng ngày.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa mắt, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu về mắt như chụp cắt lớp quang học, siêu âm nhãn cầu và đánh giá toàn trạng.

Lấy lại ánh sáng cho cụ bà 104 tuổi - Ảnh 1.

Cụ bà 104 tuổi ở Quảng Trị phục hồi tốt sau ca phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể bằng siêu âm (Phaco) kết hợp đặt kính nội nhãn (IOL)

Kết quả cho thấy 2 mắt bệnh nhân bị đục thủy tinh thể - tình trạng thường gặp ở người cao tuổi. Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp. Bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể bằng siêu âm (Phaco) kết hợp đặt kính nội nhãn (IOL).

Sau phẫu thuật, mắt bệnh nhân phục hồi tốt, thị lực cải thiện rõ rệt, nhìn rõ hơn và bệnh nhân có thể tự đi lại, sinh hoạt thuận lợi. 

Cụ phấn khởi chia sẻ: "Tuổi cũng cao rồi, mắt mờ đi, không nhìn thấy con, thấy cháu, đi lại cũng không được, chỉ ngồi một chỗ, tôi buồn lắm. Nhờ bác sĩ khám, điều trị cho, nay mắt tôi nhìn sáng rõ lại rồi. Tôi rất vui".

Theo các bác sĩ, phẫu thuật đục thủy tinh thể ở bệnh nhân cao tuổi tiềm ẩn nhiều thách thức do cấu trúc mắt đã lão hóa, đồng tử giãn kém, dây chằng thể thủy tinh yếu và các bệnh nhân lớn tuổi thường kèm theo các bệnh lý toàn thân như tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, suy thận... Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng trước phẫu thuật, ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn và thành công.

Bệnh viện Mắt TPHCM khám tầm soát miễn phí bệnh glôcôm

Bệnh viện Mắt TPHCM khám tầm soát miễn phí bệnh glôcôm

(NLĐO)- Các bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe mắt cho khoảng 200 người tham gia.

