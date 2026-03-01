CIA theo sát Lãnh tụ Tối cao Iran, cung cấp cho Israel tin tuyệt mật vào phút chót

Tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ và Israel đã “không kích bất ngờ” vào Iran giữa ban ngày hôm 28-2 vì Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nắm được tin tình báo rằng giới lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đang họp.

Theo truyền thông Mỹ, CIA đóng vai trò quyết định trong chiến dịch ám sát ông Khamenei.

“Các cơ quan tình báo quân sự của Israel và Mỹ đã theo dõi, chờ đợi từ lâu cơ hội hiếm hoi khi các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Iran tổ chức họp. Theo các quan chức Israel, các cơ quan tình báo phát hiện đến 3 cuộc họp của giới lãnh đạo cấp cao Iran” - Wall Street Journal thông tin.

Do đó, Israel và Mỹ nhận thấy họ không thể bỏ lỡ “cơ hội vàng này” và không kích Iran giữa ban ngày.

Truyền thông Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng ngày 28-2. Ảnh: EPA-Yonhap

Nguồn tin cũng cho biết CIA xác định được vị trí của ông Khamenei ngay trước khi Mỹ và Israel tấn công.

“CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng và ngày càng tự tin hơn về lịch trình của ông ấy. Sau đó, CIA nắm được thông tin tình báo về một cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran sẽ diễn ra tại khu phức hợp lãnh đạo ở trung tâm Tehran sáng 28-2” - nguồn tin cho hay.

Thời điểm tấn công là khoảng 10 giờ sáng giờ Tehran, thay vì đêm khuya hoặc sáng sớm như các chiến dịch trước.

Chiến dịch bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng giờ Israel khi các máy bay chiến đấu cất cánh từ căn cứ. Hai giờ 5 phút sau, vào khoảng 9 giờ 40 phút giờ Tehran, tên lửa tầm xa đã tấn công các cơ sở.

Một quan chức Israel tiết lộ 3 địa điểm họp bị tấn công đồng thời, khiến nhiều người thiệt mạng.

“Mỹ và Israel ban đầu dự tính tiến hành tấn công vào ban đêm nhưng đã điều chỉnh thời gian sau khi biết về cuộc gặp tại khu phức hợp chính phủ Tehran vào sáng 28-2” - nguồn tin giải thích.

Lãnh đạo Iran dự kiến gặp nhau tại Văn phòng Tổng thống Iran, Văn phòng Lãnh tụ Tối cao và trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Truyền thông Mỹ nhận định chiến dịch phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, cũng như thông tin tình báo chuyên sâu cả hai nước đã thu thập được về giới lãnh đạo Iran kể từ khi căng thẳng leo thang hồi tháng 12-2025.

“CIA đã cung cấp cho Israel thông tin rất đáng tin cậy về vị trí của ông Khamenei” - nguồn tin nhấn mạnh.

"Mọi người đều chờ đợi (cuộc tấn công) trong bóng đêm. Chiến dịch này là bất ngờ mang tính chiến thuật” - ông Amos Yadlin, cựu lãnh đạo tình báo quân sự Israel, nhận xét.