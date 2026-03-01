Tên lửa Iran phóng đến căn cứ quân sự Anh, Israel tấn công trung tâm Tehran

Cyprus là nơi đặt 2 căn cứ quân sự của Anh. Ông Healey cho biết vẫn chưa rõ liệu các tên lửa có cố tình nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Anh trên hòn đảo này hay không.

Theo Cyprus Mail, ông Healey thông tin 300 binh sĩ Anh đang ở gần các mục tiêu tại Bahrain. Ông cũng cảnh báo về những hậu quả lớn hơn trong khu vực sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Căn cứ quân sự Akrotiri của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) nằm ở phía Nam Cyprus. Ảnh: Akrotiri base

Trao đổi với Sky News, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh mối quan ngại lớn hơn của ông là những hậu quả tiềm tàng từ các cuộc tấn công vào Iran và nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.

Chính phủ Anh thông báo nước này không tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel. Hôm 28-2, Thủ tướng Keir Starmer chủ trì các cuộc họp của ủy ban khẩn cấp và kêu gọi công dân Anh ở khu vực bị ảnh hưởng tuân theo khuyến cáo đi lại chính thức.

Lực lượng Anh tại Cyprus vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ thực hiện "tất cả biện pháp cần thiết" để bảo vệ lực lượng và tài sản của Anh trong khu vực.

Trong khi đó, Israel đã tấn công thủ đô của Iran vào ngày thứ hai của chiến dịch chung với Mỹ.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một bài đăng trên X: "Lực lượng Không quân, với sự chỉ đạo của Tình báo Quân sự, đã phát động một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Iran ở trung tâm Tehran".

Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng tuyên bố quân đội đang "thực hiện các cuộc tấn công dữ dội nhắm vào các địa điểm thuộc chính quyền Iran".