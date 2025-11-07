HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Citenco nhận Huân chương Lao động hạng Ba

QUỐC ANH

(NLĐO) - Trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM (Citenco) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 7-11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (10-11-1975 – 10-11-2025) - một dấu mốc quan trọng, khẳng định chặng đường nỗ lực, cống hiến và phát triển không ngừng của tập thể công ty trong suốt nửa thế kỷ qua.

Chuyển đổi để phù hợp tình hình mới

Ôn lại chặng đường 50 năm hình thành, phấn đấu, xây dựng và phát triển, ông Lê Công Phương, Giám đốc Citenco cho biết tập thể công ty qua nhiều thế hệ đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn. Những gì đạt được trong 50 năm qua là rất đáng trân trọng, đáng quý.

Citenco nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 1.

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM, ôn lại chặng đường 50 năm hình thành, phấn đấu, xây dựng và phát triển.

Theo Giám đốc Citenco, trong thời gian tới, với những khó khăn chung của ngành, những thách thức cạnh tranh đấu thầu về dịch vụ vệ sinh môi trường, công ty sẽ cố gắng nhanh chóng thay đổi tư duy hành động; sắp xếp bộ máy, nâng cao năng lực.

Đồng thời, tập trung đầu tư các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực hoạt động nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả và thích ứng với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Citenco nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 2.

Lễ kỷ niệm diễn ra tại Hội trường Thống Nhất.

Theo đó, đối với rác thải sinh hoạt, tiếp tục đề xuất cấp thẩm quyền, UBND TP HCM cho phép công ty thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt rác phát điện với công suất 1.000 tấn/ngày.

Thực hiện di dời nhà máy xử lý rác thải nguy hại từ Đông Thạnh về Phước Hiệp (huyện Củ Chi cũ) kết hợp với chuyển đổi công nghệ tiên tiến xử lý rác thải y tế bằng vi sóng.

Xây dựng nhà máy tái chế rác thải và tái sử dụng nguồn rác thải, giảm thiểu chôn lấp. Đầu tư các phương tiện, thiết bị hiện đại trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, bảo đảm an toàn, vệ sinh, mỹ quan đô thị và thân thiện với môi trường.

Citenco nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 3.

Ông Phan Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Citenco phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực xử lý chất thải, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân văn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (A.I) trong quản lý, vận hành.

Đối với hỏa táng, đầu tư các lò hoả táng hiện đại công nghệ sạch, bảo đảm quá trình nhanh chóng, sạch sẽ, an toàn, không khói bụi, mùi hôi khó chịu. Đối với địa táng, từng bước chỉnh trang cây xanh, mảng xanh, hồ nước hướng đến xây dựng công viên sinh thái.

"Citenco luôn thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực môi trường đô thị và hướng đến doanh nghiệp xanh, bền vững, công nghệ cao" – ông Phương nói.

3 định hướng trọng tâm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Citenco luôn vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, đặc biệt là trong những tháng ngày cam go của đại dịch COVID-19.

Citenco nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 4.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh những kết quả to lớn đó là thành quả của sự lãnh đạo, đoàn kết, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhân viên Citenco qua từng thời kỳ.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn một số vấn đề công ty cần tiếp tục quan tâm khắc phục trong giai đoạn tới.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh đề nghị Công ty tập trung thực hiện ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để nâng cao năng lực quản lý, đầu tư, hiện đại hóa công nghệ và phương tiện, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu môi trường đô thị, hướng đến kinh tế tuần hoàn và thành phố không rác thải.

Thứ hai, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đủ năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quy mô lớn, có tính chiến lược.

Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý chuyên sâu; đồng thời xây dựng văn hóa "Citenco xanh – chuyên nghiệp – nhân văn", lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường đến từng người dân.

Ông Thạnh tin tưởng thời gian tới Citenco luôn xứng đáng với vai trò "người bạn đồng hành tin cậy của TP HCM xanh – sạch – đẹp", góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh.

Phần thưởng cao quý

Citenco nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 5.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh trao Huân chương Lao động hạng Ba và tặng hoa chúc mừng Citenco.

Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Citenco vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Citenco nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 6.

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Citenco, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM là một trong 2 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tập thể là Chi nhánh dịch vụ môi trường công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM. Cá nhân là ông Lê Công Phương, Giám đốc Citenco, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM; ông Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Chi nhánh dịch vụ môi trường – Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM đã ban hành quyết định tặng cờ truyền thống của UBND TP HCM cho Citenco đã có thành tích trong xây dựng và phát triển nhân kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng ban hành quyết định tặng bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "50 năm - đồng hành vì thành phố xanh, sạch, đẹp".

Citenco nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh tặng cờ truyền thống của UBND TP HCM cho Citenco.

