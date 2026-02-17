HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Công an Hà Nội bị xử thua đậm vì sử dụng 2 cầu thủ không hợp lệ

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 do dùng cầu thủ sai quy định trong trận thắng Tampines Rovers (Singapore) ở AFC Champions League Two hôm 11-2

img

Quyết định được LĐBĐ châu Á (AFC) ban hành hôm 17-2, sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh CLB Công an Hà Nội sử dụng cầu thủ thi đấu sai quy định. Cụ thể, trong trận thắng 4-0 trước Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy, đội bóng của Việt Nam đã đăng ký và sử dụng bộ đôi ngoại binh Rogerio Alves, Stefan Mauk. Hai cầu thủ này đã nhận đủ ba thẻ vàng ở vòng bảng và bị "treo giò" ở trận lượt đi vòng 1/8.

img

Stefan Mauk và

img

...Rogerio Alves

Điều 59.1.1 trong điều lệ giải AFC Champions League Two, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp của giải. Trong trận này, tiền đạo Alves không chỉ thi đấu mà còn ghi bàn cho Công an Hà Nội.

Trong quyết định kỷ luật, AFC xử thua Công an Hà Nội với tỉ số 0-3 và còn phải nộp phạt 2.000 USD. Bên cạnh đó, đội bóng ngành Công an còn bị cắt giảm một nửa khoản hỗ trợ 80.000 USD, được hưởng theo Điều lệ AFC Champions League Two 2025-2026.

img

Do giải không áp dụng luật bàn thắng sân khách, thầy trò ông Polking phải thắng cách biệt bốn bàn để đi tiếp. Nếu cách biệt là ba bàn, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Trường hợp vẫn hòa sẽ đá luân lưu 11 m. 

Với án phạt này, Rogerio Alves và Stefan Mauk được xem đã thụ án nên sẽ được đăng ký thi đấu cho Công an Hà Nội ở trận lượt về vào ngày 18-2. Với lực lượng hùng hậu, Công an Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà ở màn tái đấu diễn ra tại Singapore.

