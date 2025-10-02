HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội có trận thắng đầu tiên tại AFC Champions League Two sau khi vượt qua Tai Po FC (Hồng Kông - Trung Quốc) với tỉ số 3-0 tối 2-10

Tai Po FC được đánh giá yếu nhất bảng E AFC Champions League Two 2025-2026 song bất ngờ giành chiến thắng ngày ra quân và dẫn đầu bảng. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội đánh mất chiến thắng trước chủ nhà Beijing Guoan (Trung Quốc) vì sai lầm của thủ thành Nguyễn Filip ở vòng 1.

Chân sút China lập cú đúp vào lưới đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc - Ảnh 1.

CLB Công an Hà Nội hoàn thành mục tiêu thắng Tai Po FC ở vòng 2 bảng E

Đội bóng của Việt Nam quyết giành 3 điểm khi tiếp đón Tai Po FC để soán ngôi đầu bảng E, hướng tới mục tiêu tiến sâu vào AFC Champions League Two 2025-2026. Lợi thế sân nhà cùng dàn ngoại binh chất lượng cao đã giúp CLB Công an Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu vắng "nhạc trưởng" Nguyễn Quang Hải song đội chủ nhà vẫn lấn lướt đối phương về tỉ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm. Sau 20 cú sút với 6 lần đưa bóng đi trúng đích, đoàn quân HLV Polking ghi được 3 bàn thắng.

Chân sút China lập cú đúp vào lưới đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc - Ảnh 2.

China tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cho Công an Hà Nội

Chân sút Rogerio Alves dos Santos (hay còn gọi là China) lập cú đúp bàn thắng trong hiệp 1, trước khi Phan Văn Đức ghi bàn ở cuối trận ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB Công an Hà Nội. Với 3 bàn thắng sau 2 lượt đấu, China cũng lọt tốp 2 danh sách "Vua phá lưới" giải đấu.

Có 4 điểm sau 2 lượt, thầy trò ông Polking vươn lên dẫn đầu bảng E, hơn nhóm bám đuổi 1 điểm (Tai Po và Macarthur). Trong khi đó, Beijing Guoan rớt xuống đáy bảng sau trận thua 0-3 trước chủ nhà Macarthur FC (Úc) diễn ra cùng ngày.

Nguyễn Quang Hải CLB Công an Hà Nội CLB CAHN HLV Polking AFC Champions League Two
