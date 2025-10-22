HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Macarthur FC e ngại dàn ngoại binh của CLB Công an Hà Nội

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Macarthur FC (Úc) ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 23-10

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đạt phong độ cao ổn định ở sân chơi quốc tế mùa này. Đoàn quân HLV Polking dẫn đầu bảng E AFC Champions League 2025-2026 sau hai trận bất bại, bao gồm 1 chiến thắng.

Macarthur FC đánh giá cao sức mạnh ngoại binh CLB Công an Hà Nội - Ảnh 1.

Macarthur FC đánh giá cao sức mạnh ngoại binh CLB Công an Hà Nội - Ảnh 2.

CLB CAHN đang có phong độ cao ở AFC Champions League Two

Trước thềm lượt trận thứ 3 vòng bảng, CAHN đang nhận được nhiều sự chú ý khi tiếp đón đại diện nước Úc – Macarthur FC. Đội chủ sân Hàng Đẫy quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước đối thủ mạnh đến từ A-League, qua đó củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng.

HLV Alexandre Polking khẳng định đội bóng Thủ đô đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, thể lực lẫn tâm lý. Dù thiếu vắng trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh vì chấn thương song CAHN vẫn sở hữu đội hình có chiều sâu chất lượng, nòng cốt là dàn ngoại binh đẳng cấp cao.

Macarthur FC đánh giá cao sức mạnh ngoại binh CLB Công an Hà Nội - Ảnh 3.

Dàn ngoại binh CAHN có đẳng cấp cao, thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh: “Ở đấu trường quốc tế, chúng tôi được phép sử dụng nhiều ngoại binh hơn và đó là lợi thế quan trọng để phát huy tối đa sức mạnh tập thể. Chúng tôi đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đây là trận đấu bản lề trong hành trình chinh phục AFC Champions League Two. Tôi muốn các cầu thủ thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Đánh giá về đối thủ, ông Polking cho biết đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Macarthur FC: “Họ là đội bóng mạnh, có tốc độ và thể hình tốt, đặc biệt tấn công biên rất hiệu quả. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, tôi đã trao đổi với Stephan Mauk, cậu ấy từng khoác áo Macarthur nên cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Chúng tôi đã xem lại các trận gần đây của họ để lên phương án đối phó. Sân nhà Hàng Đẫy sẽ là lợi thế lớn giúp chúng tôi tự tin triển khai lối chơi”.

Macarthur FC đánh giá cao sức mạnh ngoại binh CLB Công an Hà Nội - Ảnh 4.

HLV Polking tự tin sẽ giành 3 điểm khi tiếp đón đội bóng mạnh đến từ Úc

HLV Polking cũng chia sẻ mục tiêu của toàn đội ở mùa này là cạnh tranh danh hiệu ở tất cả đấu trường. Tuy nhiên CAHN sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự khi phải lên kế hoạch chi tiết để liên tục xoay tua đội hình thi đấu với mật độ dày ở cả 4 giải đấu quốc tế lẫn quốc nội.

"Ở đấu trường quốc tế, số lượng ngoại binh được phép sử dụng nhiều hơn, vì vậy tôi tin CLB CAHN có thể phát huy tối đa sức mạnh” - ông Polking nói thêm và cũng cho rằng việc được thi đấu ở môi trường AFC giúp các cầu thủ Việt Nam cọ xát, nâng cao bản lĩnh, chuyên môn.

Macarthur FC nổi tiếng với thể hình, tốc độ và lối chơi mạnh mẽ nhưng không thể hiện sự chủ quan khi hành quân tới Việt Nam. HLV Mile Sterjovski thừa nhận ấn tượng với lối chơi của đội chủ nhà.

Macarthur FC đánh giá cao sức mạnh ngoại binh CLB Công an Hà Nội - Ảnh 5.

Macarthur FC tạm đứng thứ 3 bảng E với 3 điểm sau 2 lượt trận

“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ qua hai trận gần đây. Họ thi đấu hiện đại, phát triển bóng từ tuyến dưới, kết hợp tốt giữa hàng thủ và hàng tiền vệ. Họ sở hữu nhiều cầu thủ nước ngoài chất lượng, có thể tạo đột biến bất kỳ lúc nào, vì vậy chúng tôi phải hết sức cảnh giác” - HLV trưởng Macarthur FC đánh giá.

Trận đấu giữa CAHN và Macarthur FC không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là thước đo cho khả năng hội nhập của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục. Một kết quả tích cực sẽ khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của V-League cũng như nỗ lực đầu tư nghiêm túc của các CLB Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội là một trong hai đại diện của Việt Nam tại đấu trường châu lục, bên cạnh nhà đương kim vô địch V-League Nam Định. Không chỉ tham dự AFC Champions League Two, đội bóng ngành Công an còn đang góp mặt ở V-League, Cúp Quốc gia nên buộc phải có nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự.


Tin liên quan

CAHN thắng Becamex TP HCM 3-0, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ

CAHN thắng Becamex TP HCM 3-0, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ

(NLĐO) - Khép lại vòng đấu thứ 2 V-League 2025-2026, CLB CAHN đánh bại chủ nhà Becamex TP HCM 3 bàn trắng, vươn lên vị trí nhì bảng.

"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN

(NLĐO) - Dù có lợi thế dẫn bàn và được thi đấu hơn người từ sớm, CLB Công an Hà Nội (CAHN) vẫn nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà BG Pathum United tối 20-8

CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế

(NLĐO) - Lúc 19 giờ ngày 20-8, CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ so tài với chủ nhà BG Pathum United trong khuôn khổ lượt trận ra quân vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á

CLB Công an Hà Nội AFC Champions League CLB CAHN HLV Polking AFC Champions League Two 2025-2026
    Thông báo