CLB Công an Hà Nội mất Quang Hải trong trận tiếp đón đội bóng Philippines

Tại cuộc họp báo trước trận tiếp đón Cebu FC (Philippines), HLV Polking của CLB Công an Hà Nội tiết lộ đội nhà sẽ thiếu vắng 3 trụ cột vì chấn thương là Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh. Dù vậy, HLV Polking tin tưởng những cầu thủ được thay thế sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang Hải và Việt Anh sẽ vắng mặt trong trận Công an Hà Nội đấu Cebu FC

Chiến lược gia Brazil chia sẻ: "Tôi rất biết ơn ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội vì đã chuẩn bị sẵn cho tôi một đội hình có chiều sâu. Những cầu thủ mới sẽ ra sân và tôi tin họ sẽ thể hiện tốt. Sau trận ra quân chưa như ý, toàn đội quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Cebu. Đây là trận đấu quan trọng với chúng tôi, bởi chỉ có chiến thắng mới có thể tiến sâu tại giải".

Ở trận ra quân giải đấu, CLB Công an Hà Nội đã thua ngược chủ nhà BG Pathum United (Thái Lan) dù có lợi thế dẫn bàn và chơi hơn người từ sớm. Đội bóng ngành Công an quyết giành 3 điểm khi tiếp đón Cebu FC tại vòng 2 bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 30 ngày 24-9.

Trước câu hỏi về vị trí của Nguyễn Filip, HLV Polking khẳng định anh vẫn là thủ môn số 1. “Có một vài tình huống Nguyễn Filip mất tập trung, song đó cũng là điều khó tránh và thường tình trong bóng đá. Sau trận đấu đó, tôi đã nói chuyện và góp ý với Nguyễn Filip. Tôi không nghi ngờ về đẳng cấp của cậu ấy. Với tôi, Nguyễn Filip vẫn là thủ môn số 1 ở Công an Hà Nội, tốp đầu tuyển quốc gia hiện tại” - ông nhận xét.

Nguyễn Filip có phong độ kém ổn định, thường mắc lỗi trong thời gian thi đấu vừa qua

Ông Polking cũng thừa nhận ở một vài trận đấu vừa qua, có thời điểm cầu thủ Công an Hà Nội mất tập trung, dẫn đến bàn thua đáng tiếc. Bản thân ông đã làm việc để giúp học trò tăng cường sự tập trung xuyên suốt trận đấu, tận dụng tối đa cơ hội được tạo ra.

"Tôi luôn hào hứng với việc tham dự các giải quốc tế, muốn đội bóng của mình góp mặt thường xuyên. Bởi ở đó, chúng tôi được gặp các đối thủ lớn, có chuyên môn cao, nhờ đó cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Tất cả những gì đã qua đều sẽ hữu ích với cầu thủ hướng tới hành trình phía trước" - HLV trưởng Công an Hà Nội chia sẻ thêm.