Thể thao

Nguyễn Filip trượt dài phong độ

Tường Phước

Hai sai lầm đáng trách của thủ môn Nguyễn Filip khiến CLB Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng trong lượt trận ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026.

CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định là 2 đội bóng của Việt Nam tham dự AFC Champions League Two mùa này. Ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, nhà đương kim vô địch V-League thắng dễ khi tiếp đón CLB Ratchaburi (Thái Lan) nhưng đội bóng ngành công an phải vật vã cầm hòa chủ nhà Beijing Guoan (Trung Quốc).

Khi dàn ngoại binh chơi thăng hoa và mang về bàn thắng cho đội bóng Việt Nam thì thủ môn Nguyễn Filip lại mắc lỗi khá ngớ ngẩn để các chân sút Beijing Guoan tận dụng ghi bàn. Khả năng phán đoán tình huống chậm, chủ quan và kỹ thuật xử lý bóng bằng chân kém khiến thủ môn gốc Việt từng trưởng thành từ Cộng hòa Czech phải 2 lần vào lưới nhặt bóng.

Nguyễn Filip trượt dài phong độ- Ảnh 1.

Nguyễn Filip mắc lỗi khiến CLB Công an Hà Nội nhiều lần đánh rơi chiến thắng. (Ảnh: CLB CÔNG AN HÀ NỘI)

Đáng nói, Nguyễn Filip cũng từng mắc lỗi tương tự và khiến CLB Công an Hà Nội thua ngược BG Pathum United (Thái Lan) ở vòng 1 Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 ngày 20-8. Phong độ thiếu ổn định là nguyên nhân khiến thủ môn 33 tuổi không còn là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí "gác đền" của đội tuyển quốc gia.

TIN LIÊN QUAN

Trong hành trình đăng quang ASEAN Cup 2024, Nguyễn Filip chỉ có 2 trận ra sân và trở thành phương án dự bị cho đồng nghiệp Nguyễn Đình Triệu. Thống kê cũng thể hiện thành tích thi đấu của tuyển Việt Nam sa sút khi có Nguyễn Filip trong đội hình xuất phát. Lần gần nhất được khoác áo tuyển quốc gia, Nguyễn Filip phải nhận 4 bàn thua trước Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận thua trước Malaysia cũng khiến cơ hội giành tấm vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam trở nên hạn hẹp.

HLV Polking xây dựng lối chơi thiên về tấn công, chủ động triển khai bóng từ phần sân nhà nhưng đội bóng ngành công an vẫn còn vấp váp khi vận hành. Trước những đội bóng sẵn sàng pressing tầm cao, thủ môn Nguyễn Filip đã đưa ra những quyết định không chuẩn xác, tạo thời cơ cho Chanathip Songkrasin (BG Pathum United) hay Zhang Yuan (Beijing Guoan) ghi bàn dễ dàng.

Qua 4 vòng đã đấu tại V-League mùa này, CLB Công an Hà Nội đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng Nguyễn Filip cũng đã 4 lần phải vào lưới nhặt bóng. Tại đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội đứng thứ 5/6 ở bảng A khi thua BG Pathum United ở vòng 1.

Tin liên quan

Nguyễn Filip mất phong độ khó hiểu!

Nguyễn Filip mất phong độ khó hiểu!

Thủ thành kỳ cựu Nguyễn Filip liên tục mắc lỗi trong những trận gần đây tại V-League 2024-2025

Chê trách thủ môn Nguyễn Filip, đại diện của Văn Lâm trở thành đề tài nóng

(NLĐO) - Dù thua 2-4 trước tuyển Nhật Bản, tuyển Việt Nam vẫn có một trận ra quân ở bảng D Asian Cup 2023 khá ấn tượng với 1 lối chơi tốt trong hiệp 1 khi một lần dẫn trước.

Thủ môn Nguyễn Filip lần đầu lên tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Hôm 25-12, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 với nhiều cái tên khá mới

