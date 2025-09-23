CLB Công an TP HCM: Những "viên ngọc thô" dần tỏa sáng

Hai "siêu phẩm" của Nguyễn Thái Quốc Cường và Bùi Văn Bình không chỉ giúp CLB Công an TP HCM thắng Becamex TP HCM ở vòng 4 V-League 2025-2026 mà còn thể hiện sự chững chạc, tự tin từ lứa cầu thủ triển vọng bóng đá TP HCM.

Chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1 trong trận derby TP HCM đã khẳng định tài thao lược và kinh nghiệm dụng quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Chiến lược gia 53 tuổi biết cách khai phá tiềm năng dàn cầu thủ trẻ tại sân chơi chuyên nghiệp hàng đầu bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Thái Quốc Cường (hình dưới) và Bùi Văn Bình đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2025-2026 (Ảnh: QUỐC AN)

Diễn biến trận đấu trên sân Gò Đậu hôm 21-9, sau tình huống ban bật ở trung tuyến cùng hai đồng đội ngoại binh, Quốc Cường khống chế bóng gọn gàng trước khi tạo nhịp đà và tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành kỳ cựu Trần Minh Toàn. Gần cuối trận, Văn Bình phá bẫy việt vị và cũng tự tin khoe kỹ thuật khống chế bóng gọn gàng, dứt điểm tinh tế, ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Công an TP HCM. Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của Quốc Cường và Văn Bình ở V-League mùa này.

Quốc Cường là sản phẩm của Học viện HAGL-Arsenal JMG và Nutifood JMG, từng đoạt nhiều danh hiệu ở các giải trẻ quốc gia. Lối chơi xông xáo, nhiệt huyết giúp Quốc Cường tỏa sáng ở Giải Hạng nhất, trong màu áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Cập bến CLB TP HCM từ mùa giải 2024-2025, cầu thủ xứ Nghệ dần khẳng định vị thế trong đội hình. Mùa trước, Quốc Cường có 13 trận ra sân và ghi được 1 bàn thắng tại V-League.

Kết hợp cùng đồng đội Đức Phú, Quốc Cường thi đấu chững chạc ở tuyến giữa với nhiệm vụ điều phối bóng lên tuyến trên, giúp lối chơi phòng ngự phản công của đội nhà thêm sắc bén.

Trong khi đó, Văn Bình nổi bật với danh hiệu "Vua phá lưới" Giải Hạng nhất quốc gia 2023-2024 trước khi đầu quân cho CLB TP HCM ở V-League. Mùa giải đó, tiền đạo sinh năm 2003 gốc Vĩnh Long ghi được 11 bàn thắng qua 16 trận khoác áo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy không đóng góp bàn thắng cho đội nhà nhưng Văn Bình được HLV Phùng Thanh Phương tin tưởng trao cơ hội thi đấu ở 12 trận trong giai đoạn lượt về V-League 2024-2025, giúp "chiến hạm đỏ" trụ hạng thành công.

Mùa này, Văn Bình là phương án dự phòng trên hàng công CLB Công an TP HCM, được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân từ băng ghế dự bị hòng tạo tính đột biến khi tấn công. Văn Bình đã thể hiện tài "săn bàn" nhạy bén khi được ban huấn luyện tạo cơ hội thi đấu ở hiệp 2 trận thắng Becamex TP HCM.

Ở giai đoạn đầu mùa giải mới, đội bóng ngành Công an mạnh dạn tạo điều kiện thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ có năm sinh từ 2000 trở về sau, gồm: Lê Khả Đức (sinh năm 2007), Nguyễn Thái Quốc Cường (2004), Bùi Văn Bình (2003) và Nguyễn Đức Phú (2003)...

"Việc liên tục tạo điều kiện thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ ở sân chơi V-League cũng là cách hình thành lớp kế thừa cho CLB Công an TP HCM trong tương lai gần.



