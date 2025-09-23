CLB Công an TP HCM: Những "viên ngọc thô" dần tỏa sáng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Công an TP HCM: Những "viên ngọc thô" dần tỏa sáng

Tường Phước

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP HCM sở hữu nòng cốt lực lượng là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Hai "siêu phẩm" của Nguyễn Thái Quốc Cường và Bùi Văn Bình không chỉ giúp CLB Công an TP HCM thắng Becamex TP HCM ở vòng 4 V-League 2025-2026 mà còn thể hiện sự chững chạc, tự tin từ lứa cầu thủ triển vọng bóng đá TP HCM.

Chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1 trong trận derby TP HCM đã khẳng định tài thao lược và kinh nghiệm dụng quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Chiến lược gia 53 tuổi biết cách khai phá tiềm năng dàn cầu thủ trẻ tại sân chơi chuyên nghiệp hàng đầu bóng đá Việt Nam.

Những "viên ngọc thô" dần tỏa sáng - Ảnh 1.

Những "viên ngọc thô" dần tỏa sáng - Ảnh 2.

Nguyễn Thái Quốc Cường (hình dưới) và Bùi Văn Bình đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2025-2026 (Ảnh: QUỐC AN)

Diễn biến trận đấu trên sân Gò Đậu hôm 21-9, sau tình huống ban bật ở trung tuyến cùng hai đồng đội ngoại binh, Quốc Cường khống chế bóng gọn gàng trước khi tạo nhịp đà và tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành kỳ cựu Trần Minh Toàn. Gần cuối trận, Văn Bình phá bẫy việt vị và cũng tự tin khoe kỹ thuật khống chế bóng gọn gàng, dứt điểm tinh tế, ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Công an TP HCM. Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của Quốc Cường và Văn Bình ở V-League mùa này.

TIN LIÊN QUAN

Quốc Cường là sản phẩm của Học viện HAGL-Arsenal JMG và Nutifood JMG, từng đoạt nhiều danh hiệu ở các giải trẻ quốc gia. Lối chơi xông xáo, nhiệt huyết giúp Quốc Cường tỏa sáng ở Giải Hạng nhất, trong màu áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Cập bến CLB TP HCM từ mùa giải 2024-2025, cầu thủ xứ Nghệ dần khẳng định vị thế trong đội hình. Mùa trước, Quốc Cường có 13 trận ra sân và ghi được 1 bàn thắng tại V-League.

Kết hợp cùng đồng đội Đức Phú, Quốc Cường thi đấu chững chạc ở tuyến giữa với nhiệm vụ điều phối bóng lên tuyến trên, giúp lối chơi phòng ngự phản công của đội nhà thêm sắc bén.

Trong khi đó, Văn Bình nổi bật với danh hiệu "Vua phá lưới" Giải Hạng nhất quốc gia 2023-2024 trước khi đầu quân cho CLB TP HCM ở V-League. Mùa giải đó, tiền đạo sinh năm 2003 gốc Vĩnh Long ghi được 11 bàn thắng qua 16 trận khoác áo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy không đóng góp bàn thắng cho đội nhà nhưng Văn Bình được HLV Phùng Thanh Phương tin tưởng trao cơ hội thi đấu ở 12 trận trong giai đoạn lượt về V-League 2024-2025, giúp "chiến hạm đỏ" trụ hạng thành công.

Mùa này, Văn Bình là phương án dự phòng trên hàng công CLB Công an TP HCM, được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân từ băng ghế dự bị hòng tạo tính đột biến khi tấn công. Văn Bình đã thể hiện tài "săn bàn" nhạy bén khi được ban huấn luyện tạo cơ hội thi đấu ở hiệp 2 trận thắng Becamex TP HCM.

Ở giai đoạn đầu mùa giải mới, đội bóng ngành Công an mạnh dạn tạo điều kiện thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ có năm sinh từ 2000 trở về sau, gồm: Lê Khả Đức (sinh năm 2007), Nguyễn Thái Quốc Cường (2004), Bùi Văn Bình (2003) và Nguyễn Đức Phú (2003)...

"Việc liên tục tạo điều kiện thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ ở sân chơi V-League cũng là cách hình thành lớp kế thừa cho CLB Công an TP HCM trong tương lai gần.


Tin liên quan

Hai "sao mai" hứa hẹn của U23 Việt Nam

Hai "sao mai" hứa hẹn của U23 Việt Nam

Trung vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam, đã lập công giúp đội nhà vào bán kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia

Cơ hội để "sao mai" U23 Việt Nam tỏa sáng

Tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng, tìm suất khoác áo tuyển quốc gia trong tương lai.

Sao trẻ lập công, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên

(NLĐO) - Vượt qua chủ nhà Thanh Hóa với tỉ số 2-0 ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026 tối 13-9, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên ở mùa giải mới

Công an TP HCM bóng đá Việt Nam tài năng trẻ HLV Lê Huỳnh Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo