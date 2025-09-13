Sao trẻ lập công, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên

CLB Thanh Hóa thua sốc Hoàng Anh Gia Lai - Clip: FPT Play

Khởi đầu kém cỏi với 2 trận thua và 1 hòa sau 3 vòng đấu tại V-League 2025-2026, CLB Hoàng Anh Gia Lai trở thành ứng viên có nguy cơ rớt hạng. Mùa này, đội bóng phố núi không tăng cường lực lượng hùng hậu mà chỉ tận dụng dàn cầu thủ trẻ tự đào tạo để thi đấu ở đội 1.

Sao trẻ CLB Hoàng Anh Gia Lai tỏa sáng

Trong chuyến làm khách đến sân Thanh Hóa, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà về chất lượng đội hình. Tuy nhiên, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lại có lợi thế về mặt tinh thần, khi các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đang rơi vào cảnh tương lai bất ổn vì "ông bầu" bị truy tố.

Gia Bảo ghi bàn mở tỉ số

Vì vậy, dù sở hữu đội hình trẻ hóa, non kinh nghiệm song CLB Hoàng Anh Gia Lai thi đấu nhiệt huyết, kiên cường phòng ngự vững chắc, chờ thời cơ phản công để ghi bàn. Giằng co với đối phương trong thế co cụm phòng ngự đến 60 phút thi đấu, đội khách bất ngờ có bàn mở tỉ số.

Chưa đầy một phút được tung vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo 17 tuổi Trần Gia Bảo xử lý tinh tế để vượt qua 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút 60.

Chiến thắng đầu tiên ở mùa mới của CLB Hoàng Anh Gia Lai

Có lợi thế dẫn bàn, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục siết đội hình để phòng ngự chặt chẽ. Không chỉ hóa giải các đợt tấn công bên phía Thanh Hóa, thầy trò ông Quang Trãi còn có thêm bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 2-0 do công của Hoàng Minh ở phút 88.

Quế Ngọc Hải không thể giúp Thanh Hóa khởi sắc

Dàn sao trẻ tỏa sáng giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai loại Thanh Hóa khỏi Cúp Quốc gia mùa này. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng nhà bầu Đức ở mùa giải 2025-2026.