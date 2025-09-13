Sao trẻ lập công, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sao trẻ lập công, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên

Tường Phước

(NLĐO) - Vượt qua chủ nhà Thanh Hóa với tỉ số 2-0 ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026 tối 13-9, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên ở mùa giải mới

CLB Thanh Hóa thua sốc Hoàng Anh Gia Lai - Clip: FPT Play

Khởi đầu kém cỏi với 2 trận thua và 1 hòa sau 3 vòng đấu tại V-League 2025-2026, CLB Hoàng Anh Gia Lai trở thành ứng viên có nguy cơ rớt hạng. Mùa này, đội bóng phố núi không tăng cường lực lượng hùng hậu mà chỉ tận dụng dàn cầu thủ trẻ tự đào tạo để thi đấu ở đội 1.

Sao trẻ CLB Hoàng Anh Gia Lai tỏa sáng

Trong chuyến làm khách đến sân Thanh Hóa, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà về chất lượng đội hình. Tuy nhiên, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lại có lợi thế về mặt tinh thần, khi các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đang rơi vào cảnh tương lai bất ổn vì "ông bầu" bị truy tố.

Sao trẻ lập công, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên - Ảnh 1.

Gia Bảo ghi bàn mở tỉ số

Vì vậy, dù sở hữu đội hình trẻ hóa, non kinh nghiệm song CLB Hoàng Anh Gia Lai thi đấu nhiệt huyết, kiên cường phòng ngự vững chắc, chờ thời cơ phản công để ghi bàn. Giằng co với đối phương trong thế co cụm phòng ngự đến 60 phút thi đấu, đội khách bất ngờ có bàn mở tỉ số.

Chưa đầy một phút được tung vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo 17 tuổi Trần Gia Bảo xử lý tinh tế để vượt qua 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút 60.

Chiến thắng đầu tiên ở mùa mới của CLB Hoàng Anh Gia Lai

Có lợi thế dẫn bàn, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục siết đội hình để phòng ngự chặt chẽ. Không chỉ hóa giải các đợt tấn công bên phía Thanh Hóa, thầy trò ông Quang Trãi còn có thêm bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 2-0 do công của Hoàng Minh ở phút 88.

Sao trẻ lập công, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải không thể giúp Thanh Hóa khởi sắc

Dàn sao trẻ tỏa sáng giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai loại Thanh Hóa khỏi Cúp Quốc gia mùa này. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng nhà bầu Đức ở mùa giải 2025-2026.

Kết quả 3 trận thuộc vòng loại Cúp Quốc gia diễn ra trong ngày 12 và 13-9: CLB TP HCM thắng Đồng Tháp 1-0; Sau kết quả hòa 1-1, Long An vượt qua Bình Định trong loạt luân lưu với tỉ số 3-1; Phú Thọ thua Ninh Bình 2-4.

Tin liên quan

HLV Hoàng Anh Gia Lai phản bác chuyện lục đục nội bộ

HLV Hoàng Anh Gia Lai phản bác chuyện lục đục nội bộ

(NLĐO) - Thua CLB CA TP HCM với tỉ số 0-1 tối 28-8, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục không thắng sau 3 vòng đấu V-League 2025-2026 và chỉ có 1 điểm

Nỗi lo đầu mùa của Hoàng Anh Gia Lai

Với màn khởi đầu kém cỏi, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi bị đánh giá có nguy cơ rớt hạng cuối mùa này

CLB Hoàng Anh Gia Lai tăng cường ngoại binh mới

(NLĐO) - Chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026, CLB Hoàng Anh Gia Lai mang về 2 cầu thủ Brazil, sau khi chia tay nhiều trụ cột.

CLB Hoàng Anh Gia Lai Cúp Quốc gia 2025-2026 CLB Thanh Hóa đội bóng phố núi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo