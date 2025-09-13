CLB Công an TP HCM quyết có điểm trước Nam Định

Tiếp đón CLB Nam Định trên sân nhà Thống Nhất thuộc trận đấu sớm vòng 6 V-League 2025-2026 lúc 19 giờ 15 phút ngày 13-9 (FPT Play), CLB Công an TP HCM đặt mục tiêu có điểm trước nhà đương kim vô địch.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội chủ sân Thống Nhất nhận 3 thất bại và 2 trận hòa trước Nam Định. Tuy nhiên, mùa này, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức muốn xóa dớp không thắng khi chạm trán đội bóng thành Nam.

CLB Công an TP HCM (trái) muốn xóa dớp không thắng khi chạm trán Nam Định.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sau 3 vòng đấu, CLB Công an TP HCM có khởi đầu khá tốt, giành 2 chiến thắng, có cùng 6 điểm với nhà đương kim vô địch V-League nhưng xếp sau vì kém hơn về chỉ số phụ. Đội bóng ngành Công an sẽ vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng trong màn so tài trực tiếp ở vòng 6.

Để chuẩn bị lực lượng hùng hậu tiếp đón đối thủ mạnh, HLV Lê Huỳnh Đức đặt niềm tin vào các nội binh kỳ cựu như Tiến Linh, Huy Toàn, Patrik Lê Giang, Đức Phú hay Quang Hùng... Trong số này, chiến lược gia 53 tuổi kỳ vọng hậu vệ cánh phải Lê Quang Hùng sẽ tiếp tục vận dụng kinh nghiệm trận mạc, sự nhiệt huyết để tạo nên bất ngờ trước CLB Nam Định.

Quang Hùng từng lầm lỗi và nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng đã biết cách vực dậy mạnh mẽ, đền đáp sự tin yêu từ người hâm mộ sau khi trở lại sân chơi V-League. Cựu đội trưởng U23 Việt Nam nhanh chóng lấy lại phong độ, thể hiện đẳng cấp và được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc tại V-League ở thời điểm hiện tại. Qua 3 vòng đấu, Quang Hùng chơi trọn vẹn 270 phút và không "gục ngã" dù nhiều lần bị căng cơ hay dính chấn thương khi thi đấu.

Trong trận ra quân mùa giải 2025-2026, hậu vệ sinh năm 1992 thi đấu năng nổ, nhiệt huyết đầy hiệu quả. Không chỉ vận dụng khả năng phòng ngự vững chắc để hóa giải các tình huống tấn công biên bên phía CLB Hà Nội, Quang Hùng còn góp kiến tạo giúp đồng đội Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số, góp công giúp CLB Công an TP HCM đánh bại đội bóng mạnh của V-League.

Kinh nghiệm và bản lĩnh của Quang Hùng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Thống Nhất mùa này. Sự kiên cường, quyết tâm trong mỗi trận đấu của Quang Hùng trở thành tấm gương để các đàn em học hỏi, thêm phần tự tin và quyết tâm khi sát cánh cùng anh trong màu áo CLB Công an TP HCM.

Diễn ra cùng ngày, CLB Công an Hà Nội (7 điểm) tiếp đón Hải Phòng (6 điểm) trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút (FPT Play). Hai trận đấu sớm thuộc vòng 6 V-League 2025-2026 đều được áp dụng VAR và kết quả chung cuộc có thể làm xáo trộn tốp 3 bảng xếp hạng.