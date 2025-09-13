Đội Công an TP HCM suýt thắng đương kim vô địch V-League

CLB Công an TP HCM và CLB Nam Định - Clip: FPT Play

Trong 5 lần chạm trán nhau gần nhất với CLB Công an TP HCM (tiền thân là CLB TP HCM), đội Nam Định giành 3 chiến thắng và 2 kết quả hòa trước đội chủ sân Thống Nhất. Nhà đương kim vô địch V-League được tăng cường lực lượng ngoại binh hùng hậu để tham dự nhiều đấu trường mùa này, bao gồm mục tiêu bảo vệ "ngôi vương" giải đấu quốc nội.

Đương kim vô địch gặp khó trước đội Công an TP HCM

Nam Định (áo trắng) bắt nhịp nhanh

Vì vậy, dù chơi trên sân đối phương, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vẫn tự tin hướng mục tiêu giành 3 điểm. Đội bóng thành Nam bắt nhịp nhanh và chủ động kiểm soát thế trận bằng những mảng miếng tấn công sở trường.

Ở phía đối diện, các học trò ông Lê Huỳnh Đức tuân thủ chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc bén hòng hóa giải đấu pháp của đối phương. Hàng thủ được điều hành bởi thủ thành Patrik Lê Giang xuất sắc cản phá các pha tấn công "không chiến" bên phía đội khách.

Công an TP HCM phòng ngự phản công hợp lý

Đội chủ nhà Công an TP HCM suýt tạo bất ngờ

Sang hiệp 2, thế trận đổi chiều khi CLB Công an TP HCM chủ động đẩy cao đội hình, chơi đôi công với nhà vô địch V-League. Nếu mặt sân không trơn trượt vì bị ảnh hưởng bởi cơn mưa trước trận đấu, Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội đã có thể ăn mừng bàn thắng với khán giả nhà.

"Nếu mặt sân khô ráo, hai đội đã có thể cống hiến trận cầu có chất lượng chuyên môn cao, có bàn thắng, mãn nhãn khán giả. CLB Công an TP HCM đã tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện xây dựng và thể hiện sự gắn kết trong tấn công lẫn phòng thủ. Toàn đội thể hiện sự tiến bộ và quyết tâm sẽ chơi tốt hơn qua từng trận" - Tiến Linh chia sẻ sau trận.

Tiến Linh suýt có bàn thắng trước Nam Định

Bỏ lỡ nhiều cơ hội sau 90 phút thi đấu, Nam Định và Công an TP HCM chia điểm sau trận hòa không bàn thắng. Kết quả này cũng khiến hai đội mất cơ hội lọt vào tốp 3 bảng xếp hạng, hiện có cùng 7 điểm và kém đội dẫn đầu bảng Công an Hà Nội 3 điểm.

Diễn ra cùng ngày, CLB Công an Hà Nội tận dụng lợi thế sân nhà để thắng Hải Phòng với tỉ số 2-1, do công của Nguyễn Quang Hải và Leo Artur. Kết quả này giúp đội bóng ngành Công an tạm vươn lên đầu bảng, hơn Ninh Bình 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

