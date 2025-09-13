HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đội Công an TP HCM suýt thắng đương kim vô địch V-League

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Tiếp đón Nam Định ở vòng 6 V-League 2025-2026 tối 13-9, CLB Công an TP HCM lấn lướt, phản công sắc nét song bị cầm hòa 0-0

CLB Công an TP HCM và CLB Nam Định - Clip: FPT Play

Trong 5 lần chạm trán nhau gần nhất với CLB Công an TP HCM (tiền thân là CLB TP HCM), đội Nam Định giành 3 chiến thắng và 2 kết quả hòa trước đội chủ sân Thống Nhất. Nhà đương kim vô địch V-League được tăng cường lực lượng ngoại binh hùng hậu để tham dự nhiều đấu trường mùa này, bao gồm mục tiêu bảo vệ "ngôi vương" giải đấu quốc nội.

Đương kim vô địch gặp khó trước đội Công an TP HCM

CLB Công an TP HCM suýt thắng nhà đương kim vô địch V-League - Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM suýt thắng nhà đương kim vô địch V-League - Ảnh 2.

Nam Định (áo trắng) bắt nhịp nhanh

Vì vậy, dù chơi trên sân đối phương, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vẫn tự tin hướng mục tiêu giành 3 điểm. Đội bóng thành Nam bắt nhịp nhanh và chủ động kiểm soát thế trận bằng những mảng miếng tấn công sở trường.

Ở phía đối diện, các học trò ông Lê Huỳnh Đức tuân thủ chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc bén hòng hóa giải đấu pháp của đối phương. Hàng thủ được điều hành bởi thủ thành Patrik Lê Giang xuất sắc cản phá các pha tấn công "không chiến" bên phía đội khách.

CLB Công an TP HCM suýt thắng nhà đương kim vô địch V-League - Ảnh 3.

CLB Công an TP HCM suýt thắng nhà đương kim vô địch V-League - Ảnh 4.

Công an TP HCM phòng ngự phản công hợp lý

Đội chủ nhà Công an TP HCM suýt tạo bất ngờ

Sang hiệp 2, thế trận đổi chiều khi CLB Công an TP HCM chủ động đẩy cao đội hình, chơi đôi công với nhà vô địch V-League. Nếu mặt sân không trơn trượt vì bị ảnh hưởng bởi cơn mưa trước trận đấu, Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội đã có thể ăn mừng bàn thắng với khán giả nhà.

"Nếu mặt sân khô ráo, hai đội đã có thể cống hiến trận cầu có chất lượng chuyên môn cao, có bàn thắng, mãn nhãn khán giả. CLB Công an TP HCM đã tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện xây dựng và thể hiện sự gắn kết trong tấn công lẫn phòng thủ. Toàn đội thể hiện sự tiến bộ và quyết tâm sẽ chơi tốt hơn qua từng trận" - Tiến Linh chia sẻ sau trận.

CLB Công an TP HCM suýt thắng nhà đương kim vô địch V-League - Ảnh 6.

Tiến Linh suýt có bàn thắng trước Nam Định

Bỏ lỡ nhiều cơ hội sau 90 phút thi đấu, Nam Định và Công an TP HCM chia điểm sau trận hòa không bàn thắng. Kết quả này cũng khiến hai đội mất cơ hội lọt vào tốp 3 bảng xếp hạng, hiện có cùng 7 điểm và kém đội dẫn đầu bảng Công an Hà Nội 3 điểm.

Diễn ra cùng ngày, CLB Công an Hà Nội tận dụng lợi thế sân nhà để thắng Hải Phòng với tỉ số 2-1, do công của Nguyễn Quang Hải và Leo Artur. Kết quả này giúp đội bóng ngành Công an tạm vươn lên đầu bảng, hơn Ninh Bình 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tin liên quan

CLB Công an TP HCM quyết có điểm trước Nam Định

CLB Công an TP HCM quyết có điểm trước Nam Định

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội chủ sân Thống Nhất nhận 3 thất bại và 2 trận hòa trước Nam Định

CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL

(NLĐO) - Tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng CLB Công an TP HCM chỉ giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón HAGL trên sân nhà ở vòng 3 V-League 2025-2026 tối 28-8

CLB Công an TP HCM tìm lại chiến thắng

Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đặt mục tiêu giành 3 điểm khi gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Thống Nhất (TP HCM) lúc 19 giờ 15 phút ngày 28-8 (FPT Play).

CLB Công an TP HCM CLB Nam Định Lê Huỳnh Đức V-League 2025-2026 Nguyễn Tiến Linh
