CLB Hoàng Anh Gia Lai suýt tạo "địa chấn" ở Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định

CLB Hoàng Anh Gia Lai và CLB Nam Định trình diễn màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân Pleiku. Đẳng cấp của dàn cầu thủ trẻ đội bóng nhà bầu Đức bị đánh giá thấp hơn đương kim vô địch V-League song lại bất ngờ có bàn mở tỉ số trận đấu.

Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa đương kim vô địch Nam Định

Áp dụng lối chơi phòng ngự phản công sở trường, Minh Tâm phá bẫy việt vị và lập công giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai vươn lên dẫn bàn từ phút 19. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội chủ nhà tồn tại không lâu, khi Nam Định đẩy cao đội hình tấn công tạo áp lực và Brenner tận dụng thành công tình huống cố định, đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 32.

Phá vỡ thế bế tắc, Nam Định tiếp tục chiếm lĩnh thế trận và vươn lên dẫn trước Hoàng Anh Gia Lai chỉ 4 phút sau khi có bàn gỡ hòa. Trong tình huống hỗ trợ phòng ngự, Minh Tâm phạm lỗi trong vòng cấm và Brenner dễ dàng nâng tỉ số 2-1 cho Nam Định sau khi thực hiện thành công quả phạt đền 11m.

Brenner lập cú đúp bàn thắng cho Nam Định

Bị thua ngược, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi không buông xuôi, chủ động chơi đôi công với Nam Định ở thời gian còn lại của hiệp 1. Nỗ lực của đội bóng phố núi được đền đáp, khi Thành Nhân chọn vị trí thích hợp để sút tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh, gỡ hòa 2-2 cho HAGL phút 45+2.

Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai chủ động giảm nhịp độ trận đấu, co cụm phòng ngự hòng bảo toàn tỉ số. Trong khi đó, CLB Nam Định liên tục dồn ép đối phương bằng những mảng miếng tấn công đa dạng, tung hết những ngoại binh chất lượng cao vào sân song không thể xuyên thủng hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Nam Định vẫn chưa tìm lại chiến thắng qua 6 trận gần nhất tại V-League

Với 7 điểm sau 8 trận đã đấu, Hoàng Anh Gia Lai đã thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, tạm đứng thứ 12 và hơn hai đội bám đuổi vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó, Nam Định vẫn chưa tìm lại mạch thắng dù đã thay HLV trưởng. Nhà đương kim vô địch V-League đứng thứ 8 với 9 điểm song có nguy cơ bị nhóm bám đuổi vượt mặt sau khi vòng 9 khép lại.

