V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên

CLB Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Viettel

CLB Hoàng Anh Gia Lai xếp cuối bảng xếp hạng và chưa giành được chiến thắng trước khi bước vào vòng 8 V-League 2025-2026. Dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng phố núi vẫn bị đánh giá thấp hơn Thể Công Viettel trong màn chạm trán tối 26-10.

Thể Công Viettel bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn

Trước đối thủ sừng sỏ, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ hòng chờ cơ hội phản công. Áp dụng đấu pháp chiến thuật hợp lý, Hoàng Anh Gia Lai không những hóa giải các đợt tấn công của Thể Công mà còn ghi bàn mở tỉ số.

Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải, trung vệ Jairo tham gia tấn công và "không chiến" hiệu quả, ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút 25. Có lợi thế dẫn bàn, đội bóng của bầu Đức tiếp tục co cụm phòng ngự, chủ động đánh chặn từ xa.

Hoàng Anh Gia Lai chơi phòng ngự phản công đạt hiệu quả cao

Chờ đợi các cầu thủ đội khách nôn nóng đẩy cao đội hình tấn công và bộc lộ sơ hở phòng thủ, thầy trò ông Lê Quang Trãi tổ chức phản công nhanh và có bàn thắng gia tăng cách biệt tỉ số. Vào sân từ băng ghế dự bị trung phong Ryan Hà mạnh mẽ dốc bóng và tung cú dứt điểm uy lực từ cánh trái, tung lưới thủ thành Văn Việt ở phút 61.

Trong một ngày thi đấu dưới sức, bỏ lỡ nhiều cơ hội "ngon ăn", những nỗ lực của đoàn quân HLV Popov chỉ mang về bàn danh dự ở phút bù giờ cuối cùng, do công ngoại binh Lucao. Trận thua đầu tiên ở mùa này khiến Thể Công Viettel mất cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với đội đầu bảng và cũng có thể đánh mất vị trí thứ 2 bảng xếp hạng sau khi vòng 8 khép lại.

Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên ở V-League mùa này và thoát vị trí cuối bảng xếp hạng

Trong khi đó, giành chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này tạm giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, tạm xếp thứ 13 với 6 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn




