V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên

Tường Phước

(NLĐO) - Bị đánh giá thấp hơn Thể Công Viettel nhưng CLB Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ giành chiến thắng 2-1 khi tiếp đón đối thủ này trên sân nhà Pleiku tối 26-10

CLB Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Viettel - Clip: FPT Play

CLB Hoàng Anh Gia Lai xếp cuối bảng xếp hạng và chưa giành được chiến thắng trước khi bước vào vòng 8 V-League 2025-2026. Dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng phố núi vẫn bị đánh giá thấp hơn Thể Công Viettel trong màn chạm trán tối 26-10.

CLB Hoàng ANh Gia Lai bất ngờ có chiến thắng đầu tiên - Ảnh 1.

Thể Công Viettel bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn

Trước đối thủ sừng sỏ, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ hòng chờ cơ hội phản công. Áp dụng đấu pháp chiến thuật hợp lý, Hoàng Anh Gia Lai không những hóa giải các đợt tấn công của Thể Công mà còn ghi bàn mở tỉ số.

Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải, trung vệ Jairo tham gia tấn công và "không chiến" hiệu quả, ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút 25. Có lợi thế dẫn bàn, đội bóng của bầu Đức tiếp tục co cụm phòng ngự, chủ động đánh chặn từ xa.

CLB Hoàng ANh Gia Lai bất ngờ có chiến thắng đầu tiên - Ảnh 2.

Hoàng Anh Gia Lai chơi phòng ngự phản công đạt hiệu quả cao

Chờ đợi các cầu thủ đội khách nôn nóng đẩy cao đội hình tấn công và bộc lộ sơ hở phòng thủ, thầy trò ông Lê Quang Trãi tổ chức phản công nhanh và có bàn thắng gia tăng cách biệt tỉ số. Vào sân từ băng ghế dự bị trung phong Ryan Hà mạnh mẽ dốc bóng và tung cú dứt điểm uy lực từ cánh trái, tung lưới thủ thành Văn Việt ở phút 61.

Trong một ngày thi đấu dưới sức, bỏ lỡ nhiều cơ hội "ngon ăn", những nỗ lực của đoàn quân HLV Popov chỉ mang về bàn danh dự ở phút bù giờ cuối cùng, do công ngoại binh Lucao. Trận thua đầu tiên ở mùa này khiến Thể Công Viettel mất cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với đội đầu bảng và cũng có thể đánh mất vị trí thứ 2 bảng xếp hạng sau khi vòng 8 khép lại.

CLB Hoàng ANh Gia Lai bất ngờ có chiến thắng đầu tiên - Ảnh 3.

Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên ở V-League mùa này và thoát vị trí cuối bảng xếp hạng

Trong khi đó, giành chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này tạm giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, tạm xếp thứ 13 với 6 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tin liên quan

Clip: CLB Hoàng Anh Gia Lai thua đậm trên sân Lạch Tray

Clip: CLB Hoàng Anh Gia Lai thua đậm trên sân Lạch Tray

(NLĐO) - CLB Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống cuối bảng xếp hạng sau trận thua 0-3 trước Hải Phòng ở vòng 7 V-League 2025-2026 trên sân Lạch Tray tối 19-10

Sao trẻ lập công, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên

(NLĐO) - Vượt qua chủ nhà Thanh Hóa với tỉ số 2-0 ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026 tối 13-9, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên ở mùa giải mới

Cựu sao Hoàng Anh Gia Lai tạo "siêu phẩm" trong ngày Ninh Bình FC thắng đẹp PVF-CAND

(NLĐO) - Ninh Bình FC tiếp tục kéo dài chuỗi 8 trận bất bại và xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau chiến thắng 3-1 trước chủ nhà PVF-CAND

CLB Hoàng Anh Gia Lai CLB HAGL CLB Thể Công Viettel V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo