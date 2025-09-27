CLB La Liga phẫn nộ khi trung vệ Malaysia Facundo Garces bị cấm 12 tháng

Đội bóng đang thi đấu tại La Liga, Deportivo Alaves, đã nhận một "gáo nước lạnh" khi mới đây, FIFA ban hành lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với trung vệ Facundo Garces vì "làm giả giấy tờ" để được thi đấu cho Malaysia ở vòng loại ASIAN Cup 2027.



Facundo Garces ở trận đấu với tuyển Việt Nam tháng 6-2025 - Ảnh: BH online

Án phạt với các cầu thủ Malaysia liên quan từ ngày 26-9

FIFA xác nhận trong thông báo kỷ luật về việc án phạt sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 26-9, đồng nghĩa với việc Facundo Garces sẽ không được tham dự "bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá", bao gồm việc không thể thi đấu cho tuyển quốc gia Malaysia hoặc CLB Alaves.

Không có được sự phục vụ của thủ lĩnh hàng phòng ngự là một tổn thất đáng kể cho HLV Edouardo Coudet lẫn Alaves. Sáu cầu thủ khác bị phạt cùng với Garces còn có Jon Irazabal, Héctor Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Gabriel Palmero, những người đã tham gia trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam ngày 10-6-2025 vừa qua.

Facundo Garces (trái) thi đấu trọn vẹn 6 trận của Alaves từ đầu mùa

Tin tức này gây chấn động cho Alaves, đội đang trên đường đến làm khách tại Mallorca ở vòng đấu cuối tuần này ở La Liga. Câu lạc bộ vùng Vitoria-Gasteiz mới biết được thông tin qua các phương tiện truyền thông, vì thế vẫn phải chờ thông báo chính thức từ về án phạt.

LĐBĐ Malaysia giải thích "đã làm đúng quy định FIFA"

Theo phản hồi mới nhất trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết sẽ kháng cáo đối với án phạt của FIFA.

Trong thông cáo của mình, FAM nhấn mạnh các cầu thủ liên quan và bản thân FAM đã hành động một cách thiện chí và hoàn toàn minh bạch trong suốt quá trình chuẩn bị cho trận đấu và cả vòng loại ASIAN Cup.

Họ đã làm theo đúng các hướng dẫn và FIFA đã xem xét tư cách của những cầu thủ này đồng thời xác nhận 7 cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện để đại diện cho Malaysia".

Báo Marca (Tây Ban Nha) đưa tin về việc FIFA kỷ luật bóng đá Malaysia

FIFA đã nhận được khiếu nại vào ngày 10-6 sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam. Theo đó, cơ quan quản lý bóng đá thế giới phân tích tính xác thực của tất cả các tài liệu được phía Malaysia trình nộp để đưa ra phán quyết rằng một số tài liệu đã bị thao túng. Trong trường hợp của Garces, mối liên hệ của anh với Malaysia bắt nguồn từ nguồn gốc của cụ nội anh (quy định cầu thủ cần có ông bà hoặc cha mẹ có quốc tịch quốc gia chủ quản).

Trong nhóm 7 người bị phạt, ba cầu thủ gốc Argentina gây chú ý nhất là Garces (đang khoác áo CLB Alaves, Tây Ban Nha), Machuca (Velez Sarsfield, Argentina) và Holgado (America de Cali, Colombia). Vì vậy, truyền thông Argentina, Chile, Colombia hay Tây Ban Nha đều đưa tin về vụ việc.

Facundo Garces có nguy cơ cao bị Alaves loại khỏi danh sách

Báo chí quốc tế nói về vụ bóng đá Malaysia: Bê bối toàn cầu

Truyền thông Chile và Argentina gọi đây là "bê bối toàn cầu". Báo Chile Emol nhấn mạnh việc Holgado, Machuca và Garces đều ra sân và góp công lớn trong trận thắng Việt Nam, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

America de Cali tại Colombia cho biết có thể sẽ chấm dứt hợp đồng sớm với Holgado dù anh còn thời hạn thi đấu cho đội đến năm 2026. "Nếu lệnh cấm giữ nguyên, Holgado có thể không còn tương lai tại America. CLB sẽ khó chấp nhận việc trả lương cho một cầu thủ ngồi ngoài cả năm", Colombia AS nhận định.

ESPN đánh giá đây là "một vụ bê bối toàn cầu"

Các cầu thủ liên quan và FAM có 10 ngày để yêu cầu FIFA công bố quyết định chi tiết, từ đó có cơ sở kháng cáo. Tuy nhiên, khả năng thành công không cao bởi FIFA thường xử nghiêm các hành vi liên quan đến gian lận giấy tờ.