CLB Nam Định chia tay HLV Vũ Hồng Việt

CLB Nam Định chưa thể hiện vị thế nhà đương kim vô địch V-League khi rơi xuống thứ 9 bảng xếp hạng và bị đội dẫn đầu bỏ xa đến 10 điểm sau 7 vòng đấu.

CLB Nam Định có khởi đầu không tốt ở V-League mùa này

Đội bóng thành Nam sở hữu dàn ngoại binh đẳng cấp cao nhưng cũng vừa nhận thất bại trước Gamba Osaka (Nhật Bản) trong lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League Two hôm 22-10.

Phong độ thi đấu kém ổn định khiến Nam Định FC quyết định chia tay HLV Vũ Hồng Việt chiều 24-10. Trước đó, ông Việt góp công lớn mang về hai danh hiệu vô địch V-League liên tiếp cho đội chủ sân Thiên Trường.

HLV Vũ Hồng Việt gặt hái nhiều thành công trong thời gian dẫn dắt CLB Nam Định

Ngoài ra, CLB Nam Định dưới thời HLV Vũ Hồng Việt còn đoạt Siêu Cúp quốc gia 2024-2025. Về cá nhân, ông Vũ Hồng Việt cũng được bình chọn các Danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League mùa 2023-2024 và 2024-2025 khi dẫn dắt CLB Nam Định.

Chia tay "ghế nóng" CLB Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt nắm vai trò Giám đốc Kỹ thuật của đội bóng. HLV Nguyễn Trung Kiên sẽ tạm thời thay thế vị trí mà chiến lược gia Vũ Hồng Việt để lại.

HLV Nguyễn Trung Kiên (phải) sẽ tiếp quản "ghế nóng" thay thế người đồng nghiệp

Ông Kiên sinh năm 1979, trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định, từng thi đấu ở vị trí tiền vệ CLB Nam Định, Cảng Sài Gòn và được gọi lên tuyển Việt Nam.

HLV Trung Kiên với vai trò Giám đốc Kỹ thuật, từng sát cánh với đồng nghiệp Vũ Hồng Việt trên băng ghế chỉ đạo CLB Nam Định đăng quang hai mùa giải V-League liên tiếp.