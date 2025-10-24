Nam Định sa sút

Mất dần bản sắc

Là đương kim vô địch V-League nhưng CLB Nam Định chưa thể hiện được vị thế ngôi vương khi đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu. Đội bóng thành Nam đã nhận đến 4 thất bại, bao gồm 2 trận được thi đấu trên sân nhà. Màn trình diễn kém thuyết phục cùng tinh thần thi đấu bạc nhược của cầu thủ Nam Định đã khiến khán giả nhà mất dần hứng thú đến sân theo dõi trực tiếp.

CLB Nam Định (phải) sa sút giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026 (Ảnh: VPF)

Mùa này, Nam Định tuy thiếu 2 trụ cột Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn vì chấn thương nhưng cũng nhanh chóng có sự bổ sung nhân sự chất lượng cao. Đội chủ sân Thiên Trường sở hữu dàn ngoại binh đẳng cấp và chia đều ở các tuyến. Tuy nhiên, vì quá phụ thuộc vào sức mạnh của ngoại binh đã khiến Nam Định mất dần bản sắc. Nhiều cầu thủ quốc nội khó có thể cạnh tranh vị trí với các đồng nghiệp nước ngoài và ngồi dự bị trong thời gian dài khiến họ không còn nhiệt huyết thi đấu.

Trước mùa giải 2025-2026, ban lãnh đạo đội bóng đặt mục tiêu giành các danh hiệu vô địch ở giải đấu quốc nội và tiến sâu tại Cúp C1 Đông Nam Á cũng như AFC Champions League Two.

Nhưng khởi đầu chật vật ở giai đoạn đầu V-League khiến đội bị đội đầu bảng (Ninh Bình FC) bỏ xa đến 10 điểm trên bảng xếp hạng.

Xốc lại tinh thần thi đấu

Qua 7 trận đã đấu tại V-League, CLB Nam Định trở thành một trong 3 đội bóng có số bàn thắng ít nhất, với 6 pha lập công. Ngoài ra, các học trò của ông Vũ Hồng Việt chỉ một lần giữ sạch lưới và phải nhận đến 10 bàn thua. Dù sở hữu nhiều chân sút ngoại và được đánh giá có hàng công mạnh nhất giải quốc nội song hiệu suất ghi bàn của CLB Nam Định lại gây thất vọng lớn với người hâm mộ.

Sau 2 năm liên tiếp đăng quang V-League, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt dồn toàn lực để hướng đến thành tích cao ở đấu trường quốc tế. Nhưng mục tiêu này có nguy cơ đổ vỡ sau trận thua 1-3 trước CLB Gamba Osaka (Nhật Bản) ở lượt trận thứ 3 bảng F AFC Champions League Two ngày 22-10. Kết quả này khiến thầy trò ông Vũ Hồng Việt mất cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, tạm xếp thứ 2 và kém Gamba Osaka FC 3 điểm.

Mùa giải 2025-2026 còn dài, CLB Nam Định hoàn toàn có cơ hội cải thiện phong độ và trở lại cuộc đua vô địch. Nhiệm vụ đặt ra cho HLV Vũ Hồng Việt là xốc lại tinh thần thi đấu toàn đội, xây dựng chiến lược xoay tua đội hình hợp lý và tận dụng hiệu quả nhân sự để thích ứng với lịch thi đấu dày đặc.

Vòng bảng AFC Champions League Two còn 3 lượt trận nữa sẽ khép lại và Nam Định FC sẽ giành được suất lọt vào vòng đấu loại trực tiếp nếu bảo toàn vị trí như hiện tại. Mùa trước, CLB Nam Định từng vượt qua vòng bảng, lọt vào vòng 16 đội AFC Champions League Two với vị trí nhì bảng G cùng thành tích thắng 3, hòa 2 sau 6 lượt đấu.

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son dự kiến trở lại sân đấu từ tháng 11-2025 và sự tái xuất của chân sút nhập tịch này sẽ giúp CLB Nam Định gia tăng sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, với chấn thương gãy xương mác và xương chày từng mắc phải, Xuân Son khó có thể sớm tìm lại phong độ đỉnh cao như trước.



