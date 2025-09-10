CLB nữ TP HCM 1 thắng tối thiểu Phong Phú Hà Nam, duy trì ngôi đầu

Ở lượt trận thứ hai Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay là màn đối đầu giữa TP HCM 1 và Phong Phú Hà Nam.

Bước vào trận đấu, thế trận được hai đội tạo ra cân bằng và duy trì trong suốt hiệp đấu đầu tiên. Đôi bên đều ưu tiên thi đấu với sự chắc chắn, và Trần Thị Duyên, Ngọc Uyên chơi nổi bật, giúp hàng thủ Phong Phú Hà Nam đứng vững trước những pha tấn công của đối thủ.

Bước sang hiệp 2, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch lên tiếng. Phút 60, từ đường chuyền chuẩn xác của Huỳnh Như, Phan Thị Trang bật cao đánh đầu mở tỉ số.

Trong khoảng thời gian còn lại, Phong Phú Hà Nam nỗ lực thi đấu nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, TP HCM 1 khép lại trận đấu với thắng lợi tối thiểu 1-0.

Ở trận còn lại trong ngày, Than KSVN cũng giành chiến thắng 1-0 trước TP HCM 2. Phút 26, Thu Thìn ghi bàn duy nhất, mang về 3 điểm cho đội bóng vùng mỏ.

Khoảng thời gian còn lại, Nguyễn Thị Vạn cùng đồng đội vẫn kiểm soát thế trận và tạo nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hoá.

Khép lại vòng đấu thứ 2, CLB nữ TP HCM giữ vững ngôi đầu với 6 điểm. Hai đội xếp sau lần lượt là Than KSVN và Hà Nội khi có cùng 4 điểm và hơn nhau về hiệu số.

Lượt đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13-9.