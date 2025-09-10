CLB nữ TP HCM 1 thắng tối thiểu Phong Phú Hà Nam, duy trì ngôi đầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB nữ TP HCM 1 thắng tối thiểu Phong Phú Hà Nam, duy trì ngôi đầu

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Khép lại vòng 2 Giải bóng đá nữ VĐQG 2025, CLB nữ TP HCM vẫn duy trì vị trí đầu bảng khi thắng tối thiểu trước Phong Phú Hà Nam.

Ở lượt trận thứ hai Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay là màn đối đầu giữa TP HCM 1 và Phong Phú Hà Nam.

Bước vào trận đấu, thế trận được hai đội tạo ra cân bằng và duy trì trong suốt hiệp đấu đầu tiên. Đôi bên đều ưu tiên thi đấu với sự chắc chắn, và Trần Thị Duyên, Ngọc Uyên chơi nổi bật, giúp hàng thủ Phong Phú Hà Nam đứng vững trước những pha tấn công của đối thủ.

Bước sang hiệp 2, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch lên tiếng. Phút 60, từ đường chuyền chuẩn xác của Huỳnh Như, Phan Thị Trang bật cao đánh đầu mở tỉ số.

CLB nữ TP HCM 1 thắng tối thiểu Phong Phú Hà Nam, duy trì ngôi đầu- Ảnh 1.

Trong khoảng thời gian còn lại, Phong Phú Hà Nam nỗ lực thi đấu nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, TP HCM 1 khép lại trận đấu với thắng lợi tối thiểu 1-0.

Ở trận còn lại trong ngày, Than KSVN cũng giành chiến thắng 1-0 trước TP HCM 2. Phút 26, Thu Thìn ghi bàn duy nhất, mang về 3 điểm cho đội bóng vùng mỏ.

Khoảng thời gian còn lại, Nguyễn Thị Vạn cùng đồng đội vẫn kiểm soát thế trận và tạo nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hoá.

Khép lại vòng đấu thứ 2, CLB nữ TP HCM giữ vững ngôi đầu với 6 điểm. Hai đội xếp sau lần lượt là Than KSVN và Hà Nội khi có cùng 4 điểm và hơn nhau về hiệu số.

Lượt đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13-9.

CLB nữ TP HCM 1 thắng tối thiểu Phong Phú Hà Nam, duy trì ngôi đầu- Ảnh 3.

Tin liên quan

Cầu thủ trẻ của nữ TP HCM trải nghiệm bóng đá Tây Ban Nha cùng La Liga

Cầu thủ trẻ của nữ TP HCM trải nghiệm bóng đá Tây Ban Nha cùng La Liga

(NLĐO) - Bốn mươi tài năng trẻ từ Guatemala, Nam Phi, UAE, Mỹ và Việt Nam đã tham gia trại huấn luyện tài năng trẻ tại Madrid với những kỷ niệm quý giá.

Việt Nam vượt xa Thái Lan dù CLB nữ TP HCM thua ở bán kết Cúp C1 nữ châu Á

(NLĐO) - Thua 0-2 tại bán kết Cúp C1 nữ châu Á, đội TP HCM vẫn giúp bóng đá nữ Việt Nam lọt vào top 5 châu Á ở bảng xếp hạng CLB, bỏ xa Thái Lan và Philippines

CLB nữ TP HCM tiếp tục đăng cai vòng bảng C1 châu Á mùa 2

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM tiếp tục đăng cai và làm chủ nhà của một trong ba bảng đấu tại AFC Women's Champions League 2025-2026 (Giải C1 nữ châu Á).

CLB nữ TP HCM 1 Phong Phú Hà Nam Giải bóng đá nữ VĐQG 2025 Cúp Thái Sơn Bắc 2025 Than KSVN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo