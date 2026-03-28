CLB nữ TP HCM thất bại 0-3 trước đại diện Triều Tiên

Trên sân vận động Quốc gia Lào tại Vientiane chiều 28-3, cô trò HLV Kim Chi nhập cuộc thận trọng và không tung toàn lực ngoại binh ngay từ đầu, chia lực lượng cho hai hiệp đấu của trận tứ kết AFC Womens Champion League 2025-2026. Tuy nhiên, đối thủ Naegohyang từ nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á nhanh chóng thể hiện đẳng cấp với lối chơi tốc độ, đa dạng và giàu thể lực.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Triều Tiên mở tỉ số ở phút 40 khi Kim Hye Yong tận dụng khoảng trống, đánh đầu hạ thủ môn Kim Thanh.

Sang hiệp 2, CLB nữ TP HCM tăng cường hỏa lực khi lần lượt đưa Huỳnh Như, Hoài Lương và tài năng trẻ K'Thủa vào sân. Những điều chỉnh này giúp thế trận khởi sắc, tạo ra một số tình huống đáng chú ý nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện.

Trong khi đó, Naegohyang tiếp tục cho thấy sự vượt trội về thể lực và chất lượng đội hình, với nhiều tuyển thủ quốc gia và lứa vô địch U20 thế giới. Hoàn toàn trên cơ đại diện TP HCM với nhiều cựu binh trong hiệp 2.

Điều gì đến cũng đến, Jong Kum nhân đôi cách biệt ở phút 66, trước khi Kim Kyong Yong ấn định chiến thắng 3-0 từ chấm phạt đền phút 85.

Dù dừng chân ở tứ kết, CLB nữ TP HCM vẫn để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu đáng khen, đặc biệt là đội trưởng Trần Thị Thùy Trang chơi trọn 90 phút.