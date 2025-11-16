Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ trong chiến thắng của nữ TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ trong chiến thắng của nữ TP HCM

Quốc An - Ảnh: Quốc An - Quang Liêm

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM đã chắc suất vào tứ kết, nhưng trận đấu tối 16-11 diễn ra với bước ngoặt từ tình huống ngã quỵ của cầu thủ đội bóng đến từ Singapore

Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ tạo trong chiến thắng của nữ TP HCM - Ảnh 1.

Ở phút 76 của trận đấu, trận đấu của CLB nữ TP HCM và Lion City Sailors, Nur Ain Salleh (sinh năm 2010) bất ngờ giảm tốc độ di chuyển và đổ gục xuống sân.

Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ tạo trong chiến thắng của nữ TP HCM - Ảnh 2.

Chấn thương này khiến đội ngũ y tế của CLB đã phải lao vào sân và cố định đầu, đặt bình oxy của nữ cầu thủ chưa tròn 16 tuổi

Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ tạo trong chiến thắng của nữ TP HCM - Ảnh 3.

Xe cấp cứu thậm chí đã có mặt di chuyển thẳng vào mặt sân thi đấu và nhanh chóng đưa chân sút nữ người Singapore đi cấp cứu

Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ tạo trong chiến thắng của nữ TP HCM - Ảnh 4.

Trước tình huống này, các chân sút TP HCM gặp khó trước hàng thủ vững chắc của đối thủ. Huỳnh Như và đồng đội dù tạo ra một số cơ hội nhưng lại thiếu đi phần may mắn trong hiệp 1.

Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ tạo trong chiến thắng của nữ TP HCM - Ảnh 5.

Ngay sau khi trận đấu trở lại từ tình huống chấn thương của nữ cầu thủ Singapore, Bảo Châu đã tận dụng cơ hội tinh thần đối thủ dao động để mở tỉ số bằng một pha đánh đầu. Trước khi khép lại trận đấu, K'Thua ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu.

Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ tạo trong chiến thắng của nữ TP HCM - Ảnh 6.

Với chiến thắng thứ 2 tại bảng A, CLB nữ TP HCM có 6 điểm và gần như chắc suất đi tiếp khi hai đội Lion City Sailors, Stallion Laguna chưa có điểm nào

Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ tạo trong chiến thắng của nữ TP HCM - Ảnh 7.

Ở lượt đấu cuối cùng bảng A vào ngày 19-11, CLB nữ TP HCM và Melbourne City (Úc) sẽ quyết định ngôi nhất, nhì bảng đấu để tiến vào tứ kết C1 nữ châu Á 2025-2026

Tin liên quan

Huỳnh Như sút phạt thành bàn, CLB nữ TP HCM thắng đội bóng Philippines

Huỳnh Như sút phạt thành bàn, CLB nữ TP HCM thắng đội bóng Philippines

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM đã có trận ra quân thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 trước Stallion Laguna tối 13-11 nhờ công của Huỳnh Như.

Đương kim á quân nắm rõ điểm yếu của CLB nữ TP HCM tại Cúp C1 nữ châu Á

(NLĐO) - Trong họp báo trước trận ra quân ở Cup C1 nữ châu Á 2026, HLV Melbourne City cho biết đã nắm rõ điểm mạnh, yếu của TP HCM và mong chờ ngày đối đầu.

Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất

(NLĐO) - Trong trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Nepal, hai ngoại binh của CLB nữ TP HCM đã xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu.

Huỳnh Như AFC CLB nữ TP HCM C1 nữ châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo