Thử thách lớn cho CLB nữ TP HCM

Lúc 15 giờ hôm nay (28-3), CLB nữ TP HCM chạm trán Naegohyang (Triều Tiên) ở tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026. Đây là thử thách lớn cho tham vọng lần thứ 2 liên tiếp vào bán kết sân chơi châu lục của HLV Đoàn Thị Kim Chi và các học trò.

Duy trì phong độ ổn định

Tại châu Á, bóng đá nữ Triều Tiên là một trong những thế lực hùng mạnh hàng đầu. Ở lần trở lại Asian Cup nữ sau 16 năm vắng bóng, đại diện đến từ Đông Á vào đến tứ kết, đồng thời giành tấm vé dự World Cup nữ lần thứ 5 bằng trận play-off thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 4-0.

Xét về tương quan lực lượng, Naegohyang rõ ràng là đội bóng được đánh giá cao hơn. Từ vòng sơ loại đến vòng bảng AFC Champions League nữ mùa này, họ duy trì phong độ ổn định với 1 trận thua duy nhất trong 6 lần ra sân. Đặc biệt, ở các trận thắng, Naegohyang đều thể hiện khả năng tấn công hiệu quả và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự với ít nhất 3 bàn thắng và giữ sạch lưới.

Ngoài ra, đội hình của CLB từ Đông Á giàu kinh nghiệm chinh chiến quốc tế. Nhiều nữ cầu thủ vừa dự Asian Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia Triều Tiên, trong đó có tiền đạo Kim Kyong-yong đã ghi 4 bàn trên đất Úc. Bên cạnh đó, Min Kyong-jin và Kim Song-ok từng cùng đội nhà giành chức vô địch U20 World Cup nữ 2024, Choe Yon-a đăng quang U17 World Cup nữ 2024.

Giữ được sự tự tin

CLB nữ TP HCM bước vào trận đấu với những điều chỉnh đáng kể về nhân sự. Việc bổ sung 3 ngoại binh là Joelma Alves Gabriel, Israela Alicia Groves và Rielly Chesna Marie có thể mang lại diện mạo mới cho đại diện Việt Nam. Dù vậy, vấn đề đáng lo ngại là thời gian hòa nhập không nhiều khiến khả năng vận hành trơn tru của hệ thống vẫn là dấu hỏi.

Trận đấu diễn ra tại Vientiane (Lào) vào buổi chiều, thời tiết tương đối nóng bức. Điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho đoàn quân HLV Đoàn Thị Kim Chi khi đối đầu Naegohyang có phần vượt trội về thể lực. Dù vậy, kinh nghiệm tại đấu trường châu lục sẽ là hành trang quan trọng để các cầu thủ CLB nữ TP HCM giữ được sự tự tin trước đối thủ mạnh. Trong khi đại diện Triều Tiên lần đầu góp mặt ở sân chơi này, Huỳnh Như và các đồng đội đã để lại dấu ấn ở mùa trước khi vào đến bán kết.

Hai lần liên tiếp vượt qua vòng bảng cho thấy sự ổn định trong cách xây dựng lực lượng và bản lĩnh thi đấu của học trò HLV Đoàn Thị Kim Chi. Nhiều khả năng CLB TP HCM sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn và chờ đợi cơ hội từ các tình huống chuyển đổi trạng thái, tránh bị cuốn theo lối chơi tốc độ của Naegohyang để hao tổn thể lực.

Ở trận tứ kết còn lại của nhánh này, ĐKVĐ Wuhan Jiangda (Trung Quốc) đối đầu Suwon (Hàn Quốc). Với phong độ hiện tại của 2 đội, đây được dự đoán là màn giằng co hấp dẫn. Đội nào giành chiến thắng đều sẽ là thử thách lớn tiếp theo nếu CLB nữ TP HCM vào bán kết.

Mục tiêu vào bán kết Đây là năm thứ hai liên tiếp CLB nữ TP HCM góp mặt ở vòng knock-out sân chơi được ví như "Cúp C1 nữ châu Á". HLV Kim Chi cho biết: "Đội hội quân sớm, tập luyện cường độ cao và sang Lào từ ngày 25-3 để sớm thích nghi với thời tiết buổi chiều nắng gắt và sân bãi. CLB nữ TP HCM vẫn có cơ sở để tin vào một kết quả tích cực vào chiều 28-3". Đội trưởng Huỳnh Như bày tỏ ở buổi họp báo trước trận: "Năm ngoái, chúng tôi đã lọt vào trận bán kết. Mùa giải năm nay chúng tôi cũng đặt mục tiêu như vậy và phấn đấu sẽ tiến xa hơn". Q.An



