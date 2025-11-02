CLB Thanh Hóa bại trận vì người cũ

CLB Thanh Hóa không còn ở vị thế ứng viên đua tranh vô địch các giải quốc nội kể từ khi chia tay HLV Popov. Đội bóng xứ Thanh có thành tích kém cỏi ở V-League 2025-2026, liên tục ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

CLB Thanh Hóa và Thể Công Viettel - Clip: FPT Play

Trước vòng 9, đoàn quân HLV Choi Won-kwon chưa từng giành chiến thắng trên sân nhà ở mùa này. Thanh Hóa đã nhận 3 thất bại, 4 trận hòa sau 8 vòng đấu. Phong độ không tốt của Thanh Hóa khiến họ bị đánh giá thấp hơn Thể Công Viettel dù có lợi thế sân nhà tại vòng 9.

Thể Công Viettel (áo đỏ) lấn lướt các cầu thủ chủ nhà Thanh Hóa

Màn chạm trán giữa hai đội càng trở nên đặc biệt khi HLV Popov ở cương vị dẫn dắt Thể Công Viettel so tài đội bóng cũ. Thất bại của đội chủ nhà cũng xuất phát từ pha lập công duy nhất của Đinh Viết Tú - hậu vệ 33 tuổi từng khoác áo CLB Thanh Hóa ở mùa trước và vừa đầu quân Thể Công Viettel từ mùa giải 2025-2026.

HLV Popov dẫn dắt Thể Công Viettel đánh bại đội bóng cũ

Với 3 điểm có được ở vòng 9, đoàn quân HLV Popov trở lại thứ 3 bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu 3 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa rơi xuống vị trí áp chót với vỏn vẹn 7 điểm, có cùng điểm số với Hoàng Anh Gia Lai song xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Tuy nhiên, thầy trò ông Choi Won-kwon đã thi đấu nhiều hơn một trận so với đội bóng phố núi.