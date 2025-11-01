Hàng thủ lơi lỏng, CLB Công an TP HCM thua trận đầu trên sân nhà

CLB Công an TP HCM và Hải Phòng FC - Clip: FPT Play

Trước thềm vòng 9 V-League 2025-2026, CLB Công an TP HCM mất nhiều trụ cột vì "bão" chấn thương. Tuy không có đội hình xuất phát mạnh nhất song đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức vẫn bắt nhịp nhanh, chủ động tấn công và mở tỉ số trận đấu, vươn lên dẫn trước đội khách từ phút 11.

Nguyễn Thái Quốc Cường (phải) mở tỉ số trận đấu

Vận dụng miếng đánh tấn công tạt cánh đánh đầu sở trường, hậu vệ Quang Hùng chuyền bóng chuẩn xác từ cánh phải để Quốc Cường bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Đình Triệu.

Có nhiều lợi thế giành chiến thắng nhưng đội chủ sân Thống Nhất bất ngờ giảm nhịp độ, chủ động lùi về phần sân nhà phòng thủ hòng bảo toàn tỉ số. Tuy nhiên, hàng thủ bộc lộ nhiều sơ hở khiến thầy trò ông Lê Huỳnh Đức phải trả giá đắt.

Sang hiệp 2, đội bóng đất Cảng mạnh mẽ dâng cao đội hình, tràn lên phần sân đối phương để tấn công. Phút 59, Friday đi bóng lắt léo từ cánh trái, vượt qua 3 hậu vệ trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang.

Friday có màn trình diễn thăng hoa tại sân Thống Nhất

Chỉ 5 phút sau khi có bàn gỡ, chân sút ngoại binh Tagueu đón quả phạt góc từ đồng đội Tiến Dũng và bật cao đánh đầu tung lưới CLB Công an TP HCM. Pha ghi bàn của tiền đạo 31 tuổi người Cameroon cũng giúp Hải Phòng có chiến thắng thứ 3 liên tiếp.

Với kết quả này, CLB Công an TP HCM rơi xuống thứ 5 bảng xếp hạng với 14 điểm, trong khi Hải Phòng vươn lên tốp 3, có 17 điểm và kém hai đội dẫn đầu 3 điểm.

HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa tìm được phương án cải thiện hàng thủ Công an TP HCM

Trong khi Hải Phòng thăng hạng, lọt vào tốp 3 V-League 2025-2026 sau 9 vòng đấu

Diễn ra cùng ngày, trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng bị Sông Lam Nghệ An dẫn bàn trước song đã ấn định kết quả hòa 1-1 nhờ pha lập công của trung vệ Kim Dongsu ở phút bù giờ cuối cùng.