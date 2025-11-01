"Siêu phẩm" giúp Becamex TP HCM chia điểm với Ninh Bình FC

Ninh Bình FC và Becamex TP HCM - Clip: FPT Play

Pha phạm lỗi nguy hiểm của trung vệ Trần Đình Khương với tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung trong vòng cấm địa giúp Ninh Bình FC được hưởng phạt đền 11m. Trên chấm penalty, "nhạc trưởng" Nguyễn Hoàng Đức dễ dàng đánh bại thủ thành Trần Minh Toàn, mở tỉ số trận đấu ở phút 17.

Hoàng Đức ăn mừng bàn mở tỉ số

Ninh Bình FC sở hữu dàn sao đắt giá V-League, tận dụng lợi thế sân nhà để liên tục áp đảo đội khách. Ở chiều ngược lại, đoàn quân HLV Đặng Trần Chỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai đấu pháp chiến thuật vì thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương.

Tuy nhiên, nhờ biết tận dụng triệt để thời cơ, đội khách đã có bàn gỡ ấn định kết quả hòa chung cuộc. Sau 2 đường chuyền ở trục dọc trung lộ, ngoại binh người Nigeria Ugochukwu đã tạo "siêu phẩm" bàn thắng ở phút 76.

Ugochukwu tạo "siêu phẩm"

Becamex TP HCM bất ngờ cầm hòa Ninh Bình

Cầm hòa Ninh Bình FC là kết quả thi đấu thành công đối với Becamex TP HCM. Thầy trò ông Chỉnh đã vươn lên thứ 9 bảng xếp hạng với 8 điểm. Trong khi đó, trận hòa thứ 2 liên tiếp trên sân nhà tiếp tục kéo dài chuỗi 9 trận bất bại của Ninh Bình. Đội bóng cố đô Hoa Lư tiếp tục giữ đỉnh bảng xếp hạng với 21 điểm sau 9 vòng đấu.

"Kết quả hòa khiến toàn đội thất vọng! Chúng tôi đã thiếu sự tập trung trong một số tình huống trên sân, dẫn đến bàn gỡ của đối phương. Toàn đội sẽ rút kinh nghiệm và cải thiện phong độ để sẵn sàng cho những lượt đấu tiếp theo" - Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.