Thể thao

"Siêu phẩm" giúp Becamex TP HCM chia điểm với Ninh Bình FC

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Becamex TP HCM tạo bất ngờ khi cầm hòa chủ nhà Ninh Bình FC với tỉ số 1-1 ở vòng 9 V-League 2025-2026 tối 1-11

Ninh Bình FC và Becamex TP HCM - Clip: FPT Play

Pha phạm lỗi nguy hiểm của trung vệ Trần Đình Khương với tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung trong vòng cấm địa giúp Ninh Bình FC được hưởng phạt đền 11m. Trên chấm penalty, "nhạc trưởng" Nguyễn Hoàng Đức dễ dàng đánh bại thủ thành Trần Minh Toàn, mở tỉ số trận đấu ở phút 17.

img

Hoàng Đức ăn mừng bàn mở tỉ số

Ninh Bình FC sở hữu dàn sao đắt giá V-League, tận dụng lợi thế sân nhà để liên tục áp đảo đội khách. Ở chiều ngược lại, đoàn quân HLV Đặng Trần Chỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai đấu pháp chiến thuật vì thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương.

Tuy nhiên, nhờ biết tận dụng triệt để thời cơ, đội khách đã có bàn gỡ ấn định kết quả hòa chung cuộc. Sau 2 đường chuyền ở trục dọc trung lộ, ngoại binh người Nigeria Ugochukwu đã tạo "siêu phẩm" bàn thắng ở phút 76.

img

Ugochukwu tạo "siêu phẩm"

img

Becamex TP HCM bất ngờ cầm hòa Ninh Bình

Cầm hòa Ninh Bình FC là kết quả thi đấu thành công đối với Becamex TP HCM. Thầy trò ông Chỉnh đã vươn lên thứ 9 bảng xếp hạng với 8 điểm. Trong khi đó, trận hòa thứ 2 liên tiếp trên sân nhà tiếp tục kéo dài chuỗi 9 trận bất bại của Ninh Bình. Đội bóng cố đô Hoa Lư tiếp tục giữ đỉnh bảng xếp hạng với 21 điểm sau 9 vòng đấu.

"Kết quả hòa khiến toàn đội thất vọng! Chúng tôi đã thiếu sự tập trung trong một số tình huống trên sân, dẫn đến bàn gỡ của đối phương. Toàn đội sẽ rút kinh nghiệm và cải thiện phong độ để sẵn sàng cho những lượt đấu tiếp theo" - Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Đội Công an TP HCM khát chiến thắng

Đội Công an TP HCM khát chiến thắng

Khởi đầu khá suôn sẻ ở V-League 2025-2026 nhưng phong độ thi đấu của CLB Công an TP HCM đang có dấu hiệu kém ổn định

Công nghệ VAR giúp CLB CAHN giành 3 điểm

(NLĐO) - Bế tắc tìm bàn thắng khi tiếp "tân binh" PVF-CAND thuộc vòng 9 V-League tối 31-10 song CLB CAHN đã giành trọn 3 điểm nhờ bước ngoặt ở phút 76

Văn Quyết làm, đồng đội phá, Hà Nội FC trắng tay ở Hà Tĩnh

(NLĐO) - Pha phản lưới nhà của Công Nhật khiến Hà Nội FC nhận trận thua 1-2 trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tối 31-10

V-League CLB B.Bình Dương CLB Ninh Bình CLB Becamex TP HCM
