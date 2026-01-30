HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB xe đạp Công an TP HCM quy tụ nhiều tay đua mạnh của Việt Nam

Quang Liêm - Ảnh: Naki

(NLĐO) - CLB xe đạp chuyên nghiệp là bước đi trong chiến lược đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao của lực lượng Công an TP HCM.

Chiều 30-1, Công an TP HCM tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) xe đạp chuyên nghiệp Công an TP HCM, đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng thể thao giàu truyền thống, kế thừa đội xe đạp Công an TP HCM được thành lập từ năm 1979 - đội thể thao chuyên nghiệp đầu tiên của ngành công an.

CLB xe đạp Công an TP HCM quy tụ nhiều tay đua mạnh của Việt Nam - Ảnh 1.

Công an TP HCM ra mắt CLB xe đạp chuyên nghiệp Công an TP HCM

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, nhấn mạnh việc thành lập CLB xe đạp chuyên nghiệp không chỉ mang ý nghĩa khôi phục truyền thống thể thao, mà còn góp phần nâng cao thể lực, ý chí, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ; lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng văn hóa giao thông và hình ảnh giao thông xanh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

CLB xe đạp Công an TP HCM quy tụ nhiều tay đua mạnh của Việt Nam - Ảnh 2.

CLB xe đạp chuyên nghiệp Công an TP HCM quy tụ nhiều tay đua hàng đầu Việt Nam

Trước đó, Công an TP HCM đã chủ động tiếp nhận, tổ chức lại hoạt động của CLB bóng đá và củng cố CLB bóng chuyền Công an TP HCM, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, khẳng định hướng đi đúng đắn về phát triển thể thao chuyên nghiệp trong lực lượng.

Việc ra mắt CLB xe đạp chuyên nghiệp còn là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21.2.1946 - 21.2.2026), qua đó thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, nâng cao kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo phân công của Ban Giám đốc Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) là đơn vị trực tiếp duy trì, tổ chức và triển khai hoạt động của CLB xe đạp chuyên nghiệp Công an TP HCM. 

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị mới, có tính chuyên môn cao, Phòng PC08 đã chủ động xây dựng lộ trình triển khai, nghiên cứu mô hình tổ chức thể thao chuyên nghiệp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý thể thao trung ương và TP HCM nhằm kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, quy trình huấn luyện và tuyển chọn vận động viên. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng PC08, cho biết đơn vị sẽ triển khai theo phương châm “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa hoàn thiện”, chú trọng tính bền vững và hiệu quả lâu dài, từng bước đưa CLB xe đạp chuyên nghiệp Công an TP HCM đi vào hoạt động nền nếp, ổn định, đúng định hướng của Ban Giám đốc Công an TP HCM.

CLB xe đạp chuyên nghiệp Công an TP HCM quy tụ nhiều tay đua hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Hoàng Sang, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Trần Tuấn Kiệt. 

Đáng chú ý, Nguyễn Hoàng Sang vừa cùng đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Dẫn dắt đội là HLV Nguyễn Trường Tài, gương mặt khá trẻ nhưng dày dạn thành tích, từng hai lần giành Áo vàng chung cuộc Cúp xe đạp Truyền hình TP HCM - giải đấu uy tín bậc nhất của làng xe đạp Việt Nam.

CLB xe đạp Công an TP HCM quy tụ nhiều tay đua mạnh của Việt Nam - Ảnh 3.

CLB xe đạp chuyên nghiệp Công an TP HCM được kỳ vọng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đội xe đạp mạnh trong cả nước

Với lực lượng hiện có, CLB xe đạp chuyên nghiệp Công an TP HCM được kỳ vọng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đội mạnh như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Vinama TP HCM, Đồng Nai, Quân khu 7.

Song song đó, đội cũng chú trọng đầu tư tuyến vận động viên trẻ nhằm tạo nguồn kế thừa bền vững. Sự góp mặt của đội xe đạp Công an TP HCM hứa hẹn sẽ làm tăng tính cạnh tranh và sức hấp dẫn cho Cúp xe đạp Truyền hình TP HCM 2026, diễn ra vào tháng 4 tới.





Tin liên quan

Xe đạp Việt Nam đón "bom tấn" Trần Clément Em

Xe đạp Việt Nam đón "bom tấn" Trần Clément Em

(NLĐO) - Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI) đã chính thức xác nhận tay đua xe đạp Trần Clément Em chuyển quốc tịch từ Pháp về Việt Nam.

Phạm Lê Xuân Lộc được mời gia nhập đội UCI Continental: Tín hiệu cực vui cho xe đạp Việt Nam

(NLĐO) - Sau những thể hiện ấn tượng trong năm 2025, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) đã chính thức nhận lời mời từ Quick Pro Team - đội đua chuyên nghiệp UCI.

Bình Dương tổ chức đua xe đạp nữ thuộc hệ thống tính điểm UCI

(NLĐO) - Bình Dương tổ chức giải đua xe đạp nữ quốc tế thuộc hệ thống thi đấu thế giới đầu tiên tại Việt Nam, và kỷ lục về chặng đua sẽ diễn ra vào tháng 3.

