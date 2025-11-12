Clip: 2 thanh niên bất ngờ đánh người giữa đường ở Khánh Hòa

Ngày 12-11, Công an xã Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi chung một xe máy, rồi lao vào đánh một người khác tại ngã tư Hùng Vương - Lê Lợi, xã Vạn Ninh.

Clip bất ngờ bị đánh, thanh niên bỏ luôn xe máy chạy trốn ở xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Ninh đã vào cuộc xác minh, truy tìm và làm rõ danh tính hai đối tượng trong clip.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 23 giờ 37 ngày 2-11.

Công an đã tạm giữ phương tiện liên quan, trưng cầu giám định thương tích cho bị hại và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.