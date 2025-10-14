CLIP: Hai nhóm đánh nhau giữa quốc lộ sau va chạm ô tô

Ngày 14-10, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ 2 nhóm người đánh nhau sau khi xảy ra va chạm giao thông trên Quốc lộ 28 ngày 11-10.



Clip: Hai nhóm lao vào đánh nhau giữa quốc lộ sau va chạm ô tô

Theo hình ảnh ghi được từ camera trên ô tô, chiều 11-10, ô tô do anh V.T.C. (trú tại xã Đinh Trang Thượng, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 28, hướng từ khu vực Gia Nghĩa về xã Đinh Trang Thượng thì xảy ra va chạm với xe bán tải mang biển kiểm soát 29B (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng ngược lại.

Thời điểm 2 ô tô va chạm trên Quốc lộ 28.

Sau va chạm, cho rằng tài xế xe bán tải không dừng lại giải quyết nên anh C. điều khiển ô tô đuổi theo, buộc xe bán tải dừng lại.

Khi xe dừng lại, tài xế xe bán tải xuống trước đứng chờ, khi anh C. đến thì cả 2 lao vào đánh nhau.

Một người đàn ông trên xe anh C. đến can ngăn; 2 người khác đi trên xe bán tải không can ngăn vụ ẩu đả mà cùng nhau lao vào đánh hội đồng anh C. Trong chốc lát, 5 người đàn ông đi trên 2 ô tô ẩu đả trên Quốc lộ 28 trong sự can ngăn của 2 phụ nữ (đi trên xe anh C).

Thời điểm 5 người ẩu đả trên Quốc lộ 28

Sau vụ việc, anh C. bị chấn thương vùng mặt, bụng, phải nhập viện kiểm tra và điều trị.