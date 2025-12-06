Clip 3 ô tô lao vào nhau rồi cùng bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Vân Phong – Nha Trang

Rạng sáng 6-12, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang (hướng Nha Trang đi Vân Phong), đoạn qua xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa khiến ba ô tô bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, các phương tiện liên quan gồm: xe khách biển số 50H-40823 do tài xế Phạm Công Hiến (44 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) điều khiển; xe tải biển số 89C-20305 do tài xế Chu Văn Sơn (34 tuổi, ngụ Ninh Bình) điều khiển; và xe đầu kéo biển số 77C-17289 kéo rơ-moóc 77R-03240 do tài xế Lê Duy Hồng (54 tuổi, ngụ Gia Lai) điều khiển.

Clip: Ba ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang (Clip: Ninh Hòa)

Clip 3 ô tô sau vụ cháy

Sau vụ tai nạn, lửa bùng lên bao trùm cả 3 xe. Xe khách và xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, xe đầu kéo cũng cháy rụi phần đầu.

Nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, khói đen cuồn cuộn khiến giao thông trên tuyến bị ảnh hưởng.

May mắn, cả 3 tài xế và hành khách trên xe khách đã kịp thoát ra ngoài nên vụ việc không gây thương vong.

Ba ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang

Ô tô trơ khung sau vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy và ngăn lửa lan rộng.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định tài xế Lê Hồng Duy điều khiển tô đầu kéo biển số 77C 172.89+77R 032.40 không giữ khoảng cách an toàn với ô tô tải biển số 89C 203.05 do Chu Văn Sơn điều khiển.

Xe ô tô tải này cũng không giữ khoảng cách an toàn đối với xe ô tô khách 50H 40823.

Sau vụ tai nạn vào sáng 6-12, các ô tô chỉ còn khung sắt

Vụ việc đang được cơ quan chức năng phân luồng điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường.