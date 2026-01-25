HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: 4 người Hàn Quốc bị phạt vì tuyển lao động trái phép ở Cần Thơ

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Bốn người Hàn Quốc lợi dụng diện nhập cảnh miễn thị thực đã tổ chức phỏng vấn, sơ tuyển lao động tại TP Cần Thơ để đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 25-1, UBND phường Tân An, TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 4 công dân quốc tịch Hàn Quốc tổ chức hội thảo để tuyển lao động trái phép.

CLIP: Hội thảo do 4 người Hàn Quốc tổ chức nhằm tuyển lao động trái phép đi làm việc tại nước ngoài

Trước đó, vào ngày 10-1, UBND phường Tân An nhận được thông tin 4 công dân quốc tịch Hàn Quốc gồm: Wi Changbok (SN 1968), Kim Sangyong (SN 1968), Pak Junho (SN 1985) và Lee Sunhwa (SN 1983) đang tổ chức hội thảo "Visa E8-2 năm 2026" nhằm trao đổi thông tin, phỏng vấn và sơ tuyển lao động thời vụ sang Hàn Quốc. Tham gia hội thảo có khoảng 50 người dân đến từ các tỉnh Cà Mau và An Giang.

UBND phường Tân An đã mời 4 người trên về trụ sở để làm rõ. Do vụ việc liên quan đến người nước ngoài, UBND phường đã đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Cần Thơ hỗ trợ làm việc.

Qua làm việc với các cá nhân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác định 4 công dân quốc tịch Hàn Quốc đã lợi dụng việc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện miễn thị thực đơn phương để tổ chức hoạt động hội thảo, phỏng vấn, sơ tuyển lao động.

Các hoạt động nêu trên không đúng mục đích nhập cảnh và không được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép theo quy định.

4 Người Hàn Quốc bị phạt vì tuyển lao động trái phép tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Hội thảo có khoảng 50 người dân tham dự

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công dân Hàn Quốc (mỗi người bị phạt 17,5 triệu đồng) về hành vi "Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam".

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn áp dụng biện pháp buộc các đương sự rút ngắn thời hạn tạm trú và xuất cảnh khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt.

Đối với các cá nhân, tổ chức khác liên quan, hiện chưa đủ căn cứ xử lý vi phạm hành chính.

