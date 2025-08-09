Ngày 9-8, Công an phường Bình Tiên phối hợp Công an TP HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra nguyên nhân vụ 2 nhóm người đánh nhau.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 4-8, nhóm khoảng 10 người tụ tập ở một trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên (quận 6 cũ). Sau đó, một nhóm khác đi xe máy đến xô xát với nhóm người trên.

Lúc đó, trời tối, người dân khu vực nghe tiếng la ó, đánh nhau dữ dội. Sự việc khiến 1 thanh niên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Công an phường Bình Tiên sau đó đến hiện trường truy xét, mời những người liên quan và thu giữ hung khí liên quan.

Bước đầu xác định 2 nhóm không quen biết nhau, nguyên nhân xuất phát từ việc "nhìn đểu".

Hiện đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.