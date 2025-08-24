Quảng Trị: Lật đò giữa hồ Bàu Sen, một người phụ nữ tử vong

Hiện trường vụ lật đò trên hồ Bàu Sen khiến người phụ nữ tử vong ở xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị

Chiều 24-8, UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị - cho biết một phụ nữ địa phương tử vong sau khi chiếc đò chở hai người bị lật trên hồ Bàu Sen.

Nạn nhân là bà T.T.X (SN 1974; trú thôn Sen Thượng 2, xã Sen Ngư).

Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh N.V.T (28 tuổi; trú thôn Thượng Nam, xã Sen Ngư) cùng bà X. chèo đò ra hồ Bàu Sen kéo lưới. Khi cách bờ khoảng 100 m, chiếc đò bất ngờ lật úp, cả hai rơi xuống nước.

Trong khi đó, anh T. bơi được vào bờ, còn bà X. rơi xuống nước mất tích.

Đến khoảng 15 giờ, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.