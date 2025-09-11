Sáng 11-9, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết vừa cứu một ngư dân gặp nạn, đưa về đất liền an toàn.

Tàu BP 089801 tiếp cận tàu cá ĐNa 91308 TS để đưa ngư dân bị nạn về đất liền cấp cứu

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhận được tin báo tàu cá ĐNa 91308 TS đang đánh bắt cách bán đảo Sơn Trà khoảng 20 hải lý.

Trên tàu, ngư dân Nguyễn Văn Nam (SN 1977, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) bị cáp tời đập mạnh vào gáy bất tỉnh.

Sau khi ngư dân Nam bị nạn, tàu cá ĐNa 91308 TS đưa bệnh nhân về đất liền. Tuy nhiên, tàu di chuyển với tốc độ thấp, nên thuyền trưởng tàu cá đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Sau khi nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều tàu BP 089801 của Hải đội 2 tiếp cận tàu cá ĐNa 91308 TS.

CLIP: Tiếp cận tàu cá, cứu ngư dân gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tàu BP 089801 đã tiếp cận tàu cá và đưa ngư dân Nam lên tàu.

Sức khỏe ngư dân Nam lúc này vẫn bất tỉnh, nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng đã thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Đến khoảng 7 giờ sáng 11-9, tàu BP 089801 đã đưa ngư dân bị nạn về đất liền, bàn giao cơ quan chức năng để đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, tàu cá ĐNa 91308 TS có công suất 750CV do ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1974, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu ra khơi ngày 15-8, trên tàu có 4 lao động.