Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5

Khoảng 12 giờ trưa nay 25-8, tại khu vực biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa mưa trắng trời, gió giật mạnh. Công tác di dời người dân tới khu vực an toàn đã được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc.

Mưa trắng trời kèm theo gió giật mạnh tại khu vực cầu cảng Nghi Sơn (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào trưa nay 25-8, khi bão số 5 đang sắp sửa đổ bộ vào đất liền

Theo ghi nhận của phóng viện Báo Người Lao Động, dọc bờ biển phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi có rất nhiều lồng bè nuôi trồng hải sản của người dân sóng biển rất mạnh. Mỗi lần sóng xô bờ, các lồng cá của người dân chao đảo theo từng đợt sóng lớn.

Hầu hết những hộ nuôi trồng đã di chuyển vào bờ an toàn, phó mặc lồng cá cho mưa bão.

Mưa bão số 5 gây thiệt hại cho ngư dân

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi lúc 11 giờ ngày 25-8, khoảng 16 giờ chiều nay, tâm bão số 5 ở trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cường độ cấp 12-13, giật cấp 15.

Sóng biển xô bờ tại khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn

Người dân và một số điểm du lịch tiếp tục gia cố nhà cửa khi gió bão ngày một mạnh lên

Tại khu vịnh xã đảo Nghi Sơn, hàng trăm lồng nuôi cá của người dân đứng trước nguy cơ bị sóng biển đánh chìm, hư hỏng

Đây là khu nuôi cá lồng có giá trị cao của người dân tỉnh Thanh Hóa như cá hồng, cá cá mú...

Mưa trắng trời, các lồng cá của người dân chìm trong mênh mông biển nước

Tàu thuyền tại khu neo đậu ở Nghi Sơn

Một ngư dân di chuyển vào bờ bằng thuyền thúng

Sóng biển xô mạnh vào bãi biển trên đảo Nghi Sơn