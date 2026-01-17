HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 18 địa điểm, khởi tố 13 người

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Lực lượng trinh sát Công an TPHCM đã đồng loạt khám xét 18 địa điểm ở TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng, khởi tố 13 người

Sáng 17-1, Phòng Tham mưu, Công an TP HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong thời gian dài ở TPHCM và một số địa phương lân cận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Trong số này có 11 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Một số hình ảnh Công an TPHCM khám xét và thi hành lệnh bắt các đối tượng

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện Nguyễn Huỳnh Vũ (sinh năm 1987, thường trú phường Phú Nhuận) có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, gồm súng thể thao, đạn thể thao, linh kiện súng, súng tự chế và đạn quân dụng.

Nhận định đây là đường dây hoạt động phức tạp, nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

- Ảnh 5.

Công an TPHCM thu giữ nhiều súng đạn

Quá trình điều tra xác định khoảng đầu tháng 8-2022, Vũ nảy sinh ý định mua nguyên vật liệu để chế tạo chi tiết súng các loại súng CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời.

Hoạt động chế tạo súng diễn ra từ tháng 8-2022 đến khoảng tháng 4-2023 thì tạm dừng.

Đến năm 2024, Vũ chuyển sang mua đạn, súng thể thao và đạn quân dụng rồi lắp ráp để bán.

Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, Vũ đã bán súng, linh kiện súng và đạn cho nhiều đối tượng trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

CLIP tang vật Công an TPHCM thu giữ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã truy xét, mời làm việc 20 đối tượng liên quan, tất cả đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng của Nguyễn Huỳnh Vũ.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án đã khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng, thu giữ số lượng lớn vũ khí, vật chứng, gồm: 21 khẩu súng các loại; 4.227 viên đạn; 112 hộp tiếp đạn; 31 ống giảm thanh; nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng; cùng dao, kiếm, gậy ba khúc và thuốc súng.

Kết quả giám định sơ bộ xác định trong đó có 14 khẩu súng quân dụng, 2.637 viên đạn quân dụng, cùng nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và dao có tính sát thương cao.

Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Công an TPHCM kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay, che giấu các hành vi vi phạm; kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

    Thông báo