Thời sự Xã hội

CLIP: Các vận động viên đánh nhau náo loạn lễ hội đua ghe ở Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Các vận động viên của hai đội đua ghe đã dùng mái chèo, vật cứng tấn công lẫn nhau, khiến nhiều người phải bỏ chạy.

Ngày 21-12, ban tổ chức giải đua ghe trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao lần 1 xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết đã tiến hành nhắc nhở, xử lý các vận động viên cũng như các đội đua vì có hành vi đánh nhau trong lúc bơi đua. 

Ban tổ chức đã quyết định treo ghe của 2 đội đua trong 1 độ đua nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và an toàn.

- Ảnh 1.

Cảnh hỗn loạn khi hai đội đua ghe ẩu đả với nhau. Ảnh cắt từ clip.

Giải đua ghe do UBND xã Quảng Điền tổ chức vào sáng cùng ngày trên sông Bồ, thu hút sự tham gia của nhiều đội đua, không khí thi đấu sôi nổi, đông đảo người dân đứng xem dọc hai bên bờ sông.

Cảnh ẩu đả gây náo loạn tại giải đua ghe xã Quảng Điền. Nguồn: MXH

Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu đã xảy ra xô xát giữa các vận động viên của các đội đua. Một số người sử dụng mái chèo, cũng như nhiều vật cứng khác để đánh và ném về phía đối thủ, khiến khu vực bờ sông trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng đến trật tự chung của giải. Lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt can thiệp, ổn định lại tình hình.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền cho biết sau khi được nhắc nhở, các vận động viên nhận thức được hành vi. 

Theo ban tổ chức, đây là sự việc đáng tiếc phát sinh trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hoạt động tại giải đua ghe lần này diễn ra sôi nổi, bảo đảm an toàn. 

Tại TP Huế, hằng năm, các địa phương các cấp cũng thường xuyên tổ chức các giải đua ghe truyền thống và không ít lần xảy ra ẩu đả, đánh nhau, gây mất trật tự tại một số giải đua.

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo

(NLĐO) - Tại phường Xuân Hòa, hoạt động đua ghe ngo tạo không khí đoàn kết; lan tỏa tinh thần thể thao cũng như hình ảnh năng động, thân thiện của địa phương

Lễ hội đua ghe Ngo - nâng tầm lễ hội sông nước TP HCM

(NLĐO) - Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025 là hoạt động văn hóa - thể thao tiêu biểu trong không gian văn hóa sông nước giữa lòng đô thị

Sông Hương "dậy sóng" khi 8 đội đua ghe tranh tài

(NLĐO) - Sông Hương náo nhiệt với tiếng hò reo cổ vũ khi 8 đội đua ghe tranh tài.

