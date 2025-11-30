Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo

Tin, ảnh, clip: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Tại phường Xuân Hòa, hoạt động đua ghe ngo tạo không khí đoàn kết; lan tỏa tinh thần thể thao cũng như hình ảnh năng động, thân thiện của địa phương

Sáng 30-11, phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng, năm 2025. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2025), chào mừng Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I và Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer.

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 1.

Khai mạc lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng, năm 2025

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng, năm 2025 với chủ đề "Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng trên dòng kênh xanh Nhiêu Lộc - Thị Nghè".

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 2.

Khởi động

Lễ hội đua ghe ngo lần này được phường Xuân Hòa tổ chức dựa trên sự kế thừa của lễ hội đua ghe ngo do UBND quận 3 trước đây tổ chức.

Phường Xuân Hòa mong muốn đưa Lễ hội đua ghe ngo trở thành hoạt động văn hóa - thể thao tiêu biểu trong lòng đô thị.

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 3.
Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 4.
Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 5.

Gay cấn những màn so kè tốc độ trên dòng kênh Nhiêu Lộc

Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, tại phường Xuân Hòa, hoạt động đua ghe ngo không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo không khí đoàn kết, hữu nghị; lan tỏa tinh thần thể thao; hình ảnh năng động, thân thiện của địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng, năm 2025 với sự góp mặt tranh tài của 18 đội đua đến từ các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đổ về dọc 2 bờ kênh Nhiêu Lộc (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ) để cổ vũ, thưởng thức những màn tranh tài nghẹt thở của các đội đua ghe.

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 6.

Bà Vũ Thị Lê Na đến xem các đội ghe ngo tranh tài

Bà Vũ Thị Lê Na (80 tuổi, phường Nhiêu Lộc) kể đây là lần thứ 2 bà được xem thi đấu đua ghe ngo trên dòng kênh Nhiêu Lộc. 

"Lễ hội đua ghe ngo năm nay được tổ chức hoành tráng hơn, người dân đi coi đông và cổ vũ khí thế, nhiệt tình hơn so với lần trước. Chúng tôi rất mong muốn chính quyền địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động tương tự để làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân" - bà Na nói.

Các đội ghe ngo tranh tài trên dòng kênh Nhiêu Lộc

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 7.
Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 8.

Người dân hào hứng xem các đội tranh tài

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 9.

Người dân vây kín bờ kênh Nhiêu Lộc để xem đua ghe ngo

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 10.

Lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng, năm 2025 với chủ đề "Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng trên dòng kênh xanh Nhiêu Lộc - Thị Nghè"

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 11.
Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 12.

Lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng thu hút đông đảo người dân đến xem

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo - Ảnh 13.

Bờ kênh Nhiêu Lộc đông vui trong sáng 30-11


Tin liên quan

Sức nóng đường đua ghe ngo dịp lễ hội Ok Om Bok

Sức nóng đường đua ghe ngo dịp lễ hội Ok Om Bok

(NLĐO) - Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch của đồng bào Khmer, tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 6-11 vào dịp Lễ hội Ok Om Bok.

Sức hút từ lễ hội ở Cần Thơ: Vô địch đua ghe ngo sẽ nhận giải thưởng lớn

(NLĐO) - Giải đua ghe ngo trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok TP Cần Thơ năm 2025 có tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỉ đồng.

TP Cần Thơ rực rỡ trong đêm khai hội Ok Om Bok – Đua ghe ngo

(NLĐO) - Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe ngo tại TP Cần Thơ nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Khmer Nam Bộ.

TPHCM ghe ngo đua ghe phường Xuân Hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo