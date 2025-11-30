Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo

Sáng 30-11, phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng, năm 2025. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2025), chào mừng Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I và Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng, năm 2025 với chủ đề "Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng trên dòng kênh xanh Nhiêu Lộc - Thị Nghè".

Khởi động

Lễ hội đua ghe ngo lần này được phường Xuân Hòa tổ chức dựa trên sự kế thừa của lễ hội đua ghe ngo do UBND quận 3 trước đây tổ chức.

Phường Xuân Hòa mong muốn đưa Lễ hội đua ghe ngo trở thành hoạt động văn hóa - thể thao tiêu biểu trong lòng đô thị.

Gay cấn những màn so kè tốc độ trên dòng kênh Nhiêu Lộc

Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, tại phường Xuân Hòa, hoạt động đua ghe ngo không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo không khí đoàn kết, hữu nghị; lan tỏa tinh thần thể thao; hình ảnh năng động, thân thiện của địa phương.

Lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng, năm 2025 với sự góp mặt tranh tài của 18 đội đua đến từ các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đổ về dọc 2 bờ kênh Nhiêu Lộc (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ) để cổ vũ, thưởng thức những màn tranh tài nghẹt thở của các đội đua ghe.

Bà Vũ Thị Lê Na đến xem các đội ghe ngo tranh tài

Bà Vũ Thị Lê Na (80 tuổi, phường Nhiêu Lộc) kể đây là lần thứ 2 bà được xem thi đấu đua ghe ngo trên dòng kênh Nhiêu Lộc.

"Lễ hội đua ghe ngo năm nay được tổ chức hoành tráng hơn, người dân đi coi đông và cổ vũ khí thế, nhiệt tình hơn so với lần trước. Chúng tôi rất mong muốn chính quyền địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động tương tự để làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân" - bà Na nói.

Các đội ghe ngo tranh tài trên dòng kênh Nhiêu Lộc

Người dân hào hứng xem các đội tranh tài

Người dân vây kín bờ kênh Nhiêu Lộc để xem đua ghe ngo

Lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng thu hút đông đảo người dân đến xem

Bờ kênh Nhiêu Lộc đông vui trong sáng 30-11



