Lễ hội đua ghe Ngo - nâng tầm lễ hội sông nước TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lễ hội đua ghe Ngo - nâng tầm lễ hội sông nước TP HCM

PHAN ANH

(NLĐO) - Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025 là hoạt động văn hóa - thể thao tiêu biểu trong không gian văn hóa sông nước giữa lòng đô thị

Ngày 18-11, UBND phường Xuân Hòa, TP HCM đã thông tin về Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025.

Cuộc đua tài năm nay sẽ diễn ra ngày 30-11 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn từ khu vực Chùa Chantarangsay đến cầu Công Lý, thuộc địa bàn phường Xuân Hòa và phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

Đặc sắc không gian văn hóa sông nước giữa lòng đô thị

Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã trở thành sự kiện quen thuộc của người dân TP HCM trong những năm qua.

img

Sôi nổi Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè năm 2024

Từ năm 2023, lễ hội đã duy trì tổ chức hằng năm với tiền thân là "Lễ hội đua ghe Ngo quận 3 mở rộng trên Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè". Năm nay, lễ hội lần thứ 3 chính thức mang tên mới "Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025" với chủ đề "Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng", nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

img

Sôi nổi Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè năm 2024. Năm nay sẽ có 18 đội ghe Ngo tham gia tranh tài

Đặc biệt, từ năm nay, sự kiện chính thức vinh dự đưa vào chuỗi hoạt động của Lễ hội Sông nước TP HCM hằng năm. Đây được xem như một bước chuyển hết sức quan trọng.

Lễ hội Sông nước TP HCM nói chung và "Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025" nói riêng sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố như một điểm đến du lịch văn hóa - lễ hội hàng đầu khu vực, thể hiện tầm nhìn bền vững và sự chuyên nghiệp trong phát triển du lịch TP HCM.

img

Sôi nổi Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè năm 2024

UBND phường Xuân Hòa cho hay sự kiện năm nay tiếp tục nhận được sự chấp thuận và hỗ trợ từ UBND TP HCM cũng như Sở Văn hóa và Thể thao, qua đó khẳng định vai trò của lễ hội như một hoạt động văn hóa - thể thao tiêu biểu trong không gian văn hóa sông nước giữa lòng đô thị.

img

Sôi nổi Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè năm 2024

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, nhấn mạnh: "Lễ hội đua ghe Ngo năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa - thể thao mà còn là cầu nối mạnh mẽ, khẳng định sự đa dạng và tinh thần đoàn kết của các dân tộc đang sinh sống và làm việc tại TP HCM". Ông cũng cho biết việc tổ chức trên Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, một dòng kênh đã hồi sinh, càng làm nổi bật thông điệp "Gắn kết cộng đồng" của ban tổ chức".

Các điểm nhấn đặc sắc của lễ hội 2025

Năm nay, Lễ hội Đua Ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng mang đến nhiều nét mới, hứa hẹn một ngày hội văn hóa - thể thao đầy sôi động.

img

Lễ hội đua ghe Ngo năm 2024

Quy mô đội đua mở rộng khi thu hút sự tham gia của 18 đội ghe Ngo đến từ các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long có truyền thống đua ghe Ngo. Giải đấu sẽ áp dụng hệ thống tính giờ điện tử và sử dụng thiết bị flycam để giám sát và ghi hình đường đua, nhằm đảm bảo tính chính xác và tăng cường trải nghiệm cho khán giả.

Lần đầu tiên, lễ hội tổ chức Khu ẩm thực Khmer Nam Bộ tại khu vực Chùa Chantarangsay, giới thiệu các món ăn đặc trưng như bún nước lèo, bánh ống và chè thốt nốt. Bên cạnh đó là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa Apsara và kịch Rô-băm.

Ngoài ra, phường Xuân Hòa sẽ phối hợp với các công ty du lịch tổ chức các tour tham quan kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bằng thuyền trong ngày diễn ra lễ hội, cho phép du khách chiêm ngưỡng cuộc đua từ góc nhìn độc đáo.

Tin liên quan

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL 2019

Giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng lần thứ 4 khu vực ĐBSCL đã chính thức khai mạc vào ngày 10-11, tại sông Maspero (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Đây là một trong những hoạt động thể thao truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ và cũng là điểm nhấn của Lễ hội Óoc Om Bóc năm 2019.

TP HCM: Phường Xuân Hòa đồng hành cùng doanh nghiệp

(NLĐO) - Phường Xuân Hòa mong muốn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, để lắng nghe, chia sẻ khó khăn

TP HCM: Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết định hướng phát triển phường trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

lễ hội sông nước tphcm TPHCM phường Xuân Hòa Lễ hội đua ghe Ngo Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo