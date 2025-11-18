Lễ hội đua ghe Ngo - nâng tầm lễ hội sông nước TP HCM

Ngày 18-11, UBND phường Xuân Hòa, TP HCM đã thông tin về Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025.

Cuộc đua tài năm nay sẽ diễn ra ngày 30-11 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn từ khu vực Chùa Chantarangsay đến cầu Công Lý, thuộc địa bàn phường Xuân Hòa và phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

Đặc sắc không gian văn hóa sông nước giữa lòng đô thị

Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã trở thành sự kiện quen thuộc của người dân TP HCM trong những năm qua.

Sôi nổi Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè năm 2024

Từ năm 2023, lễ hội đã duy trì tổ chức hằng năm với tiền thân là "Lễ hội đua ghe Ngo quận 3 mở rộng trên Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè". Năm nay, lễ hội lần thứ 3 chính thức mang tên mới "Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025" với chủ đề "Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng", nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Sôi nổi Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè năm 2024. Năm nay sẽ có 18 đội ghe Ngo tham gia tranh tài

Đặc biệt, từ năm nay, sự kiện chính thức vinh dự đưa vào chuỗi hoạt động của Lễ hội Sông nước TP HCM hằng năm. Đây được xem như một bước chuyển hết sức quan trọng.

Lễ hội Sông nước TP HCM nói chung và "Lễ hội đua ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025" nói riêng sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố như một điểm đến du lịch văn hóa - lễ hội hàng đầu khu vực, thể hiện tầm nhìn bền vững và sự chuyên nghiệp trong phát triển du lịch TP HCM.

Sôi nổi Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè năm 2024

UBND phường Xuân Hòa cho hay sự kiện năm nay tiếp tục nhận được sự chấp thuận và hỗ trợ từ UBND TP HCM cũng như Sở Văn hóa và Thể thao, qua đó khẳng định vai trò của lễ hội như một hoạt động văn hóa - thể thao tiêu biểu trong không gian văn hóa sông nước giữa lòng đô thị.

Sôi nổi Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè năm 2024

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, nhấn mạnh: "Lễ hội đua ghe Ngo năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa - thể thao mà còn là cầu nối mạnh mẽ, khẳng định sự đa dạng và tinh thần đoàn kết của các dân tộc đang sinh sống và làm việc tại TP HCM". Ông cũng cho biết việc tổ chức trên Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, một dòng kênh đã hồi sinh, càng làm nổi bật thông điệp "Gắn kết cộng đồng" của ban tổ chức".

Các điểm nhấn đặc sắc của lễ hội 2025

Năm nay, Lễ hội Đua Ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng mang đến nhiều nét mới, hứa hẹn một ngày hội văn hóa - thể thao đầy sôi động.

Lễ hội đua ghe Ngo năm 2024

Quy mô đội đua mở rộng khi thu hút sự tham gia của 18 đội ghe Ngo đến từ các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long có truyền thống đua ghe Ngo. Giải đấu sẽ áp dụng hệ thống tính giờ điện tử và sử dụng thiết bị flycam để giám sát và ghi hình đường đua, nhằm đảm bảo tính chính xác và tăng cường trải nghiệm cho khán giả.

Lần đầu tiên, lễ hội tổ chức Khu ẩm thực Khmer Nam Bộ tại khu vực Chùa Chantarangsay, giới thiệu các món ăn đặc trưng như bún nước lèo, bánh ống và chè thốt nốt. Bên cạnh đó là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa Apsara và kịch Rô-băm.

Ngoài ra, phường Xuân Hòa sẽ phối hợp với các công ty du lịch tổ chức các tour tham quan kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bằng thuyền trong ngày diễn ra lễ hội, cho phép du khách chiêm ngưỡng cuộc đua từ góc nhìn độc đáo.