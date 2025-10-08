Danh tính tàu hàng va chạm khiến tàu cá bị chìm, 1 ngư dân mất tích

Đến trưa 8-10, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm ngư dân Ngô Thái (SN 1971; trú phường Thuận An, TP Huế) bị mất tích trên biển sau vụ chìm tàu cá do va chạm với tàu hàng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7-10. 3 ngư dân trên tàu cá do tàu hàng cứu đã được đưa vào bờ trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Tàu SAR 631 đang có mặt tại hiện trường để cùng tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích.

Theo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, tàu hàng Thuận Trung 08, trọng tải toàn phần 3378,7 tấn, thuộc Công ty TNHH MTV VT Thuận Trung (tỉnh Ninh Bình) trên đường hành trình từ cảng Quy Nhơn (Gia Lai) đi cảng Thanh Hóa, khi đến khu vực gần cửa biển Thuận An tại vị trí có tọa độ 16º43'45"N; 107º37'11"E, đã va chạm với tàu cá TTH 96329-TS của ông Phan Luỹ, trú phường Thuận An.

Tàu của lực lượng biên phòng đang phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.

Lúc này trên tàu ca, ngoài ông Luỹ còn có 3 ngư dân khác, trong đó có ông Ngô Thái. Hậu quả vụ tai nạn khiến tàu cá TTH 96329-TS bị chìm, 3 ngư dân tàu cá đã được tàu Thuận Trung 08 cứu đưa lên tàu. Đến 20 giờ cùng ngày, các ngư dân này được lực lượng chức năng đưa vào bờ trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Sáng 8-10, các lực lượng đang tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo tàu Thuận Trung 08 tiếp tục ở lại hiện trường để tìm kiếm ngư dân tàu cá. Yêu cầu Đài Thông tin Duyên hải Huế phát bản tin cấp cứu trên đài thông tin duyên hải để các tàu hoạt động gần khu vực tàu cá bị chìm tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải Đội 2 Biên phòng cũng đã điều động lực lượng, phương tiện ra hiện trường phối hợp cùng ngư dân để tổ chức tìm kiếm người mất tích. Tàu SAR 631 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II cũng ngay trong đêm ra hiện trường chỉ huy tìm kiếm.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo trực ban theo dõi trên hệ thống giám sát tàu thuyền (AIS) liên hệ và yêu cầu tàu Việt Thuận 02-03, tàu Minh Tân 18, tàu Trường Tâm 69, Bảo Long 01 có tuyến hành trình gần vị trí bị nạn chuyển hướng, phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.