Danh tính tàu hàng va chạm khiến tàu cá bị chìm, 1 ngư dân mất tích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Danh tính tàu hàng va chạm khiến tàu cá bị chìm, 1 ngư dân mất tích

Tin - ảnh: Quang Nhật

(NLĐO) - Sau khi xảy ra va chạm khiến tàu cá bị chìm trên biển, tàu hàng Thuận Trung 08 đã cứu kịp thời 3 ngư dân, một người vẫn còn mất tích.

Đến trưa 8-10, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm ngư dân Ngô Thái (SN 1971; trú phường Thuận An, TP Huế) bị mất tích trên biển sau vụ chìm tàu cá do  va chạm với tàu hàng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7-10. 3 ngư dân trên tàu cá do tàu hàng cứu đã được đưa vào bờ trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Danh tính tàu hàng đâm va khiến tàu cá bị chìm, 1 ngư dân mất tích - Ảnh 1.

Tàu SAR 631 đang có mặt tại hiện trường để cùng tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích.

Theo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, tàu hàng Thuận Trung 08, trọng tải toàn phần 3378,7 tấn, thuộc Công ty TNHH MTV VT Thuận Trung (tỉnh Ninh Bình) trên đường hành trình từ cảng Quy Nhơn (Gia Lai) đi cảng Thanh Hóa, khi đến khu vực gần cửa biển Thuận An tại vị trí có tọa độ 16º43'45"N; 107º37'11"E, đã va chạm với tàu cá TTH 96329-TS của ông Phan Luỹ, trú phường Thuận An.

Danh tính tàu hàng đâm va khiến tàu cá bị chìm, 1 ngư dân mất tích - Ảnh 2.

Tàu của lực lượng biên phòng đang phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.

Lúc này trên tàu ca, ngoài ông Luỹ còn có 3 ngư dân khác, trong đó có ông Ngô Thái. Hậu quả vụ tai nạn khiến tàu cá TTH 96329-TS bị chìm, 3 ngư dân tàu cá đã được tàu Thuận Trung 08 cứu đưa lên tàu. Đến 20 giờ cùng ngày, các ngư dân này được lực lượng chức năng đưa vào bờ trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Sáng 8-10, các lực lượng đang tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo tàu Thuận Trung 08 tiếp tục ở lại hiện trường để tìm kiếm ngư dân tàu cá. Yêu cầu Đài Thông tin Duyên hải Huế phát bản tin cấp cứu trên đài thông tin duyên hải để các tàu hoạt động gần khu vực tàu cá bị chìm tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải Đội 2 Biên phòng cũng đã điều động lực lượng, phương tiện ra hiện trường phối hợp cùng ngư dân để tổ chức tìm kiếm người mất tích. Tàu SAR 631 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II cũng ngay trong đêm ra hiện trường chỉ huy tìm kiếm.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo trực ban theo dõi trên hệ thống giám sát tàu thuyền (AIS) liên hệ và yêu cầu tàu Việt Thuận 02-03, tàu Minh Tân 18, tàu Trường Tâm 69, Bảo Long 01 có tuyến hành trình gần vị trí bị nạn chuyển hướng, phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.

Tin liên quan

Tàu đánh cá va chạm với tàu hàng rồi chìm, 1 ngư dân mất tích

Tàu đánh cá va chạm với tàu hàng rồi chìm, 1 ngư dân mất tích

(NLĐO) - Một tàu đánh cá bị chìm sau va chạm với tàu hàng trên biển, lực lượng chức năng đã tìm thấy được 3 ngư dân

Tàu hàng nước ngoài cứu 11 ngư dân bị nạn tại vùng biển Bạch Long Vỹ

(NLĐO)- Tàu hàng Starship Taurus (quốc tịch Marshall Islands) vừa cứu sống toàn bộ 11 ngư dân gặp nạn khu vực đảo Bạch Long Vỹ

TP HCM: Hiện trường sự cố hai tàu hàng va chạm gây tràn dầu

(NLĐO) - Tàu chở container và tàu chở hàng khi di chuyển trên sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ đã va chạm nhau, gây sự cố tràn dầu.

ngư dân tàu chìm tàu hàng tàu cá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo