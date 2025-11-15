HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang

Kỳ Nam

(NLĐO)- Cảnh sát đã kịp cứu 1 phụ nữ bị kẹt ở tầng 4 giữa đám cháy dữ dội ở căn nhà sát chợ Đầm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 15-11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà 4 tầng cho thuê trọ trên đường Nguyễn Thái Học, sát chợ Đầm (phường Nha Trang, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), khiến một phụ nữ bị thương và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 4 giờ 30 phút, người dân phát hiện khói đen cùng lửa bốc lên dữ dội từ tầng trệt căn nhà. Người thuê trọ hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến ngọn lửa lan nhanh, bao phủ toàn bộ các tầng trên. Nhiều người hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài.

Lãnh đạo phường Nha Trang và lực lượng chức năng có mặt vào sáng 15-11 để kiểm tra vụ cháy 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa phải chia nhiều hướng tiếp cận, dùng vòi rồng khống chế đám cháy và triển khai xe thang tiếp cận các tầng trên.

Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang, 1 người bị thương - Ảnh 1.

Đến sáng 15-11, lực lượng phòng cháy chữa cháy đang xử lý đám cháy ở căn nhà 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang

Đến khoảng 5 giờ 10 phút, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, phần lớn tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết lực lượng chức năng đã phá cửa khoá trái để tiếp cận các tầng, kịp thời đưa chị T.T.T.H (25 tuổi), bị kẹt tại tầng bốn, ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Nạn nhân bị bỏng rải rác khắp cơ thân, độ 2-3, diện tích 30%. Chị H. được sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để cấp cứu.

Hiện công an đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Clip: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang vào rạng sáng 15-11 khiến 1 người bỏng nặng

Tin liên quan

Vụ cháy ở trường mầm non: Xác định danh tính thi thể tại phòng kế toán

Vụ cháy ở trường mầm non: Xác định danh tính thi thể tại phòng kế toán

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã xác định danh tính thi thể cháy đen trong vụ cháy tại một trường mầm non.

Giải cứu cụ bà 77 tuổi cùng cháu bé 5 tuổi và 1 phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy

(NLĐO)- Sáng sớm 7-11, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng trên đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân (TP Hải Phòng) khiến 3 người bị mắc kẹt.

Cháy nhà trong đêm khiến 4 người thương vong

(NLĐO) - Cháy nhà cũng là cơ sở kinh doanh trong đêm khiến 1 người chết, 3 người bị thương

tỉnh Khánh Hòa lực lượng chức năng cháy dữ dội phòng cháy chữa cháy chợ Đầm Nha Trang
